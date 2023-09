Wenn Autorität wegfällt, regieren Gruppenzwang und Konformismus: Was Sebastian Kleinschmidts Essay "Lob der Autorität" mit Donald Trump und Hubert Aiwanger zu tun hat.

Von Gustav Seibt

Bei kaum einem Begriff klaffen Substantiv und Adjektiv in ihren Konnotationen und in den mit ihm verbundenen Vorstellungen so weit auseinander wie bei dem Paar "Autorität" und "autoritär". Als Adjektiv, als Attribut, ist "autoritär" durchgängig negativ besetzt: Autoritäre Regime sind Polizeistaaten, Diktaturen, Gewaltherrschaften ohne Bürgerrechte, ohne Meinungsfreiheit, ohne Gewaltenteilung und Rechtsstaat. Hier herrschen Willkür und oft physische Gewalt.