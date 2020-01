Anlässlich des Beethoven-Jubiläumsjahrs begibt sich Daniel Barenboim vom glanzvollen Crescendo seiner Dirigentenkarriere noch einmal in ein biografisches Diminuendo: seinen pianistischen Anfang mit Beethoven. Der war damals allerdings kaum weniger glänzend, denn Barenboim hatte mit 17 Jahren bereits alle Beethoven-Sonaten gespielt. Jetzt geht er mit ihnen - Bekenntnis, Hommage und Herausforderung - nochmals auf Tournee, nachdem er in Berlin bereits seit Dezember alle Sonaten in chronologischer Entstehungsfolge spielt. In der Philharmonie im Gasteig wählt er ein Programm des wohldosierten Diminuendo. Die D-Dur Sonate op. 28 figuriert wegen ihrer lyrischen Grundstimmung unter "Pastoral-Sonate". Das Andante erzählt im Balladenton, aber Barenboim markierte seine Staccato-Episoden mit kräftigem Forte. Auch die frühe Sonate Nr. 3, op. 2/3, Joseph Haydn gewidmet, verbreitet viel gelöste C-Dur-Klanglichsinnlichkeit, obwohl Barenboim nach der schönen Adagio-Andacht bei den Synkopen des Schluss-Allegro eher auf dissoziierte Lesart setzt.

Wer daraufhin etwas vom furiosen Dramatiker Beethoven erwartet hatte, fand sich aber auch bei der Klaviersonate Fis-Dur op. 78 in inniger "Adagio cantabile"-Umarmung, denn sie trägt die Widmung "À Thérèse" - vielleicht ein Billet doux für die "unsterbliche Geliebte". Anders als die gewaltigen Nachbarn von op. 106, 110 und 111 wahrt die Sonate op. 109, die Barenboim als Finale spielt, intimeres Format. Beethoven verfährt zwar sehr freizügig mit der klassischen Sonatenform und lässt schon romantische Morbidezza ahnen, aber strapaziert nicht mit Dekonstruktion. Nach dem "Prestissimo", in dem Barenboim ungebrochene Virtuosität ausspielt, enden die sechs Variationen des Schlusssatzes mit "innigster Empfindung" als schlichte E-Dur-Pianissimo-Elegie: das Diminuendo eines abgeklärten Beethoven-Abends. Stehende Ovationen aber ein vergeblicher Zugabe-Erzwingungsapplaus.