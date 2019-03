17. März 2019, 18:41 Uhr Klavier und Oboe Reinstes Vergnügen

Lisa Batiashvili und François Leleux im Herkulessaal

Von Paul Schäufele

Breite, gastgeberische Gesten des Oboisten-Dirigenten, eine witzige Zugabe, ein Orchester, das den enthusiastischen Schlussapplaus unter allseitiger Umarmung entgegennimmt. Wer François Leleux und Lisa Batiashvili mit der Camerata Salzburg im Herkulessaal hört, könnte meinen, das Ehepaar Batiashvili/Leleux hat eingeladen, um mit Freunden seine musikalischen Preziosen zu präsentieren - Unterhaltungsmusik im allerbesten Sinn.

Und wäre nicht Lisa Batiashvili die Solistin, wäre das d-Moll-Violinkonzert des dreizehnjährigen Wunderknaben Mendelssohn nach einer schwungvollen, mit bissigen Akzenten gespickten Hebriden-Ouvertüre auch nicht so unterhaltsam. Bei ihr aber klingt selbst der doch etwas schulmeisterlich dröge Kopfsatz inspiriert; das Andante wird ein einfacher, aber reicher Gesang; das Finale, temperamentvoll "alla zingarese" dargeboten, zum hinreißenden Spielstück. Melancholie dann bei Giya Kanchelis "Chiaroscuro": Über diesem Stück liegt das Licht alter Meister, durch die langsam fortschreitenden Moll-Akkorde und die präsenten Herzschläge der Großen Trommel wird das Werk zur Prozession ins Ungewisse. Batiashvili hört jedem Ton nach, fügt sich in die leisen Streicherflächen ein als Prima inter pares oder zeigt leidenschaftliche Virtuosität an den Stellen, wo das zeitlose Helldunkel einem grellen Klangmassiv weicht.

Der Kontrast zum ersten Oboenkonzert Ludwig August Lebruns, des Säulenheiligen der Oboistenzunft, könnte nicht größer sein. Der zu Tanzschritten aufgelegte François Leleux macht aus dem klassischen Virtuosenstück einen dynamischen Dialog zwischen Oboe und Ensemble. Der langsame Satz ist ein Klangereignis: Wie oft hört man die Oboe so menschlich singen? Das sprudelnde Finale leitet über in die nicht weniger spritzige Symphonie Nummer 31 von Mozart, geradezu opernhaft inszeniert mit zugleich plastischem und schlankem Klang. So wünscht man sich das: reines Vergnügen auf der Bühne und im Publikum.