25. Oktober 2018, 18:47 Uhr Klassischer Tanz Jazz erst recht

Ein Bild aus alten Zeiten: Patricia Neary, hier im rubinroten Kostüm, tanzte in den Sixties selbst in George Balanchines "Jewels". Heute ist sie 75 Jahre alt, die "Rubies" sind immer noch ihr Element.

Das Bayerische Staatsballett tanzt erstmals George Balanchines "Jewels" aus dem Jahr 1967. Patricia Neary, die selbst das Solo darin kreierte, besorgte wie je die originalgetreue Einstudierung

Von Eva-Elisabeth Fischer

Ganz in Weiß kommt sie zur Probe. Sie trägt Trainingskleidung, hat nur die Spitzenschuhe gegen Sneakers getauscht. Patricia Neary muss, sie will sich immer noch jeden Tag beim Training aufwärmen, auch um den Tänzerinnen und Tänzern des Bayerischen Staatsballetts vormachen zu können, was Mr. B. wirklich wollte. Mr. B., das war George Balanchine, der in Russland geborene Choreograf, der über Frankreich und die Ballets Russes in die USA kam, dort das New York City Ballet gründete und die Ballettklassik in der neuen Welt dem Tempo der neuen Zeit anpasste. Deshalb nennt man seine Ballette auch "neoklassisch".

"Herr Balanchine mochte diesen Ausdruck gar nicht", sagt Neary, "er unterteilte sie in Kostüm- und Trikotballette". Drei Wochen insgesamt hatte sie Zeit, so ein Trikotballet einzustudieren - den Gala-Renner "Rubies", den Mittelteil des abendfüllenden Dreiteilers "Jewels", der nun als 15. Balanchine-Ballett ins Repertoire der Münchner eingeht. Und immer wieder war Patricia Neary hier, über Jahrzehnte die Lordsiegelbewahrerin des Balanchine'schen Oeuvres. Mit seinen "Jewels" - den romantischen "Emeralds", den jazzigen "Rubies" und den klassisch-opulenten "Diamonds" - erwies Mr. B. seine keineswegs chronologische Reverenz an die Stationen seiner künstlerischen Laufbahn, also an Frankreich, Amerika und Russland.

Jetzt ist im Bayerischen Staatsballett Endspurt. Patricia Neary demonstriert und fordert eiserne Disziplin und verkörpert dabei einen Ballerinentyp, den es eigentlich gar nicht mehr gibt. Sie ist hochelegant, selbst in wollenen Beinwärmern und Turnschuhen, wobei das hochgesteckte Haar ein Chiffontuff garniert und Perlen die Ohrläppchen schmücken. Und sie beherrscht ihn perfekt, den lässigen Auftritt, der von einer Bestimmtheit und Autorität kündet, die keinen Widerspruch duldet. Und Patricia Neary hat keine Zeit zu verlieren. Schon gar nicht auf einer Probe. Nicht nur, weil sie, ja doch schon recht betagt, am 27. Oktober ihren 76. Geburtstag am Premierenabend von "Jewels" feiern wird. Sie reagiert ungehalten, als eine Gruppentänzerin eine Variation partout nicht begreifen will: "Jetzt haben wir damit bereits fünf Minuten verplempert", schnarrt sie und ist im Nachhinein froh, dass sie nicht ganz ausgerastet ist. Hatte sie doch an der Besetzung noch gefeilt, einzelne der zwölf Gruppentänzerinnen und -tänzer nach den ersten Proben ausgetauscht.

Patricia Neary hat seit 1968, da war sie 26, an die 60 Werke Balanchines einstudiert, davon 200 mal die "Rubies", in denen sie selbst einen der drei Hauptparts kreiert hat. Nach wie vor ist die mit ihrem Mann in Los Angeles lebende Patricia Neary auf der Walz in Sachen George Balanchine. Und zeigt dennoch keine Spur von Überdruss oder gar lässlicher Routine. Ihre Anweisungen gibt sie unmissverständlich. Jedes Mal neue Tänzer vor sich zu haben, beflügelt sie, vor allem bei den "Rubies", die sie ja selbst getanzt hat. "Rubies" schlägt Funken als jazziger Solitär zu Strawinskys vertrackten Synkopen im "Capriccio für Klavier und Orchester".

Nearys einstige Rolle tanzt in München nun Prisca Zeisel. Sie wird von Neary mit Lob überschüttet und erntet Kollegenapplaus. Patricia Neary mag in der Wiener Ballerina ihr junges Alter Ego erkennen, ist sie doch eine hochgewachsene rothaarige Schönheit mit cremeweißem Teint wie sie selbst es einst war. Nach ihr ist das Solistenpaar dran: der selbst bei kniffeligsten Variationen lässige Osiel Gouneo und seine reizende Partnerin, die man in München zum ersten Mal sieht - die britische Ballerina Nancy Osbaldeston vom Königlichen Ballett Flandern. In den "Jewels" gibt diese puppenliebreizende Ballerina als Gast ihr Rollen- und Hausdebüt ebenso wie Ballettdirigent Robert Reimer, der an diesem Samstag erstmals am Pult im Nationaltheater stehen wird. Auch er findet sich bei der Probe ein.

Ob für ihn die scharfen Akzente, die komplexen Rhythmen anfangs ebenso befremdlich waren wie für die Tänzerinnen und Tänzer die ununterbrochene Attacke, die dieses Stück fordert? Hinzu kommt der Einsatz des Beckens, das provozierend nach vorn geschoben werden muss. Und das alles in einem Rhythmus, den Patricia Neary den "guten, alten Broadway-Jazz" nennt. Die Tanzenden, zählen ununterbrochen, Patricia Neary zählt - und nicht, wie sonst meistens, bis acht, sondern schon mal bis 14. Sie korrigiert und korrigiert, gelegentlich ihre Notizen bemühend, die sie sich in einstündiger Arbeit am Tag davor gemacht hat. Sie muss ein Gedächtnis haben wie ein Elefant und Augen wie ein Adler, um sich all die winzigen Details, die einen geglückten Balanchine ausmachen, merken und im rechten Moment einfordern zu können.

Man ahnt, wie hier bei jeder und jedem Einzelnen die Endorphine einschießen. Bei mancher besonders dünnen Tänzerin fällt einem der Mr. B. zugeschriebene Satz ein, der da lautet: "Don't eat less, eat nothing." Patricia Neary, die im Gespräch nach der Probe immer lebhafter wird, erzählt offen davon, dass der Meister auch sie, die damals wie heute Superschlanke, einmal als "zu fett" beschimpfte. "Er konnte ziemlich böse werden", sagt sie. Und erklärt trotzdem: "Er liebte die Frauen" und lud, so Particia Neary, seine Musen, wie die meist sehr jungen Solistinnen des New York City Ballet bis heute genannt werden, gern zu schönen Diners mit Rotwein ein, fütterte sie mit Köstlichkeiten und schmückte sie mit Blumen und Edelsteinen. Ablehnen konnte man derlei Einladungen nicht. "Heute würde Mr. B. damit Probleme kriegen," sagt Patricia Neary. Aber: "Er war ein Genie." Dem ist nichts hinzuzufügen.

Jewels, Nationaltheater, Premiere: 27. Okt., 19.30 Uhr, weitere Vorstellungen