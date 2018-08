24. August 2018, 18:57 Uhr Klassik Üben im Urlaub

Proben, musizieren, wandern und die Universalinteressen ausleben: Stipendiaten der Studienstiftung können im Sommer an der Musikakademie in Südtirol teilnehmen.

Chor und Orchester der Studienstiftung des deutschen Volkes erarbeiten in Südtirol Gustav Mahlers Symphonie Nr. 8

Von Rita Argauer

Kühe, Berge und viel Alpenidylle. Wer nicht auf Strände und Hitze steht, verbringt seinen Urlaub im Gebirge. Besonders beliebt als Ziel ist Südtirol. Das ist heute nicht anders als vor mehr als 100 Jahren, als Gustav Mahler seine Sommer regelmäßig im dortigen Toblach verbrachte. Doch wie für Mahler die Sommerfrische auch immer mit Komponieren, also mit Arbeit verbunden war, so ist das auch heute bei manchen Südtirolreisenden. Etwa bei einigen Stipendiaten und Alumni der Studienstiftung des deutschen Volkes.

Die Musikakademie der Stiftung bietet jedes Jahr im August eine fächerübergreifende Sommeruniversität für musizierende Stipendiaten an: Man fährt gemeinsam nach Südtirol und erarbeitet dort ein Werk - tief greifend und in all seinen Facetten. Seit 2011 gibt es dieses Programm.

In diesem Jahr steht Gustav Mahlers Symphonie Nr. 8 an. Doch die ist noch mal ein anderes Kaliber als die ohnehin oft recht ausufernde Musik des Komponisten. Sie trägt den Beinamen "Symphonie der Tausend" und ist schon alleine ihrer Besetzung wegen so monumental wie selten aufgeführt. 130 Orchestermusiker auf dem Podium, ein zusätzliches Fernorchester, zwei große gemischte Chöre, ein Knabenchor und acht vokale Solopartien verbannen das Werk aus der üblichen Konzertroutine.

Martin Wettges, Dirigent und künstlerischer Leiter der Akademie, weiß die Gelegenheit zu schätzen, diese Musik, die fast mehr eine persönliche Messe Mahlers ist als eine Symphonie, aufzuführen: 2010 sang er im Chor als Christian Thielemann Mahlers Achte zum Jubiläum der Uraufführung, die 100 Jahre zuvor in München stattfand, mit den Münchner Philharmonikern aufführte. Seitdem habe sich der Dirigent, der ebenfalls Stipendiat der Studienstiftung war, immer wieder mit dieser Musik beschäftigt. Nun wird er das Orchester, dessen fester Leiter er ist, sowie die diversen Vokalensembles, unter anderen der Münchner Motettenchor und der Münchner Knabenchor, in der 90-minütigen Symphonie dirigieren.

In Toblach, wo seit 40 Jahren die "Gustav Mahler Musikwochen" im Sommer stattfinden, wird diese Symphonie an diesem Samstag nun erstmals zu hören sein. Dafür wird die dortige Eishalle umgebaut, denn alle anderen möglichen Spielorte wären für die etwa 300 Musiker zu klein. Im Anschluss an das Konzert in Südtirol reisen die Musiker nach München. Auch hier kommt nur ein Ort für die Aufführung in Frage: Die Philharmonie im Gasteig. Normalerweise ist die im August nicht zu mieten, weil die Sommerpause dort üblicherweise für Sanierungen genutzt wird. Jetzt, wo der große Umbau bevorsteht, wird darauf jedoch verzichtet. Für Wettges und das Studienstiftungsorchester bedeutete das die große Chance, sich endlich Mahler Monumentalwerk zu widmen.

"Mahler war ein Getriebener, der sich für Philosophie, Literatur und Geschichte ebenso interessierte und in engem Austausch mit den Geistesgrößen seiner Zeit stand", erklärt Wettges. Dieses Universalinteresse treffe den "Nerv der jungen Generation", führt er aus, deshalb halte er die zum Teil eben doch sehr gebrochene und schwierige Musik des Komponisten für die jungen Musiker geeignet; gerade für die Stipendiaten. Denn das sind keineswegs nur Musiker. Der Studienstiftung ist ein breites allgemeines Interesse ihrer Stipendiaten wichtig. Jeder - egal welcher Fachrichtung - kann an der Sommerakademie teilnehmen. "Wir gehen davon aus, dass die, die sich für die Akademie anmelden, ihr Können am Instrument richtig einschätzen", sagt Wettges. Außerdem seien die Stimmführer jeweils Profimusiker aus führenden Orchestern. Auch die schwächeren Instrumentalisten würden so mitgezogen.

Zudem gibt es ja auch noch die zehntägige Probenphase in Südtirol. Wettges genießt hier nicht nur, dass da sehr viel mehr Zeit ist, an einem Werk zu arbeiten, als das im normalen Orchesteralltag der Fall ist. Auch hier setzt man - ganz im Sinne Mahlers - auf Universalinteressen: Die Proben werden flankiert von Vorträgen zur Musik, von Briefenwechseln des Komponisten, mit denen man sich auseinandersetzt und von Wanderungen auf den Pfaden, die einst Mahler selbst ging.

Chor und Orchester der Musikakademie der Studienstiftung des deutschen Volkes, Mahlers Achte, Sonntag, 26. August, 19 Uhr, Philharmonie, Gasteig, Rosenheimer Str. 5