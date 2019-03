27. März 2019, 18:47 Uhr Klassik Müller-Schott leitet Festival auf Rügen

Der Münchner Cellist Daniel Müller-Schott ist neuer Künstlerischer Leiter des Festspielfrühlings auf der Ostseeinsel Rügen. Müller-Schott ist Festspielpreisträger der ersten Stunde, war 2008 Artist in Residence und seitdem regelmäßiger Gast bei dem Klassik-Festival in Mecklenburg-Vorpommern. Beim Eröffnungskonzert am Freitag, 29. März, im Marstall in Putbus werden neben Daniel Müller-Schott die Geigerin Pauline Sachse und der Pianist Simon Trpčeski, das Streichquartett Quatuor Modigliani sowie das Signum Saxophone Quartet zu hören sein. Auf dem Programm stehen Beethoven, Brahms und Tschaikowsky.