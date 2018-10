14. Oktober 2018, 18:54 Uhr Klassik Hand in Hand durch Not und Freude

Die Münchner Philharmoniker feiern ihren 125. Geburtstag, mit Valery Gergiev, Mahlers achter Symphonie, noch viel mehr Musik und einer großen Torte

Von Egbert Tholl

Treffen sich der Bayerische Kunstminister, der Intendant des Bayerischen Rundfunks und der Münchner Kulturreferent. Sagt der erste, mit dem Staatsorchester habe man das beste Orchester Europas. Sagt der zweite, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks sei das beste der Welt. Der Kulturreferent denkt kurz nach und meint dann, mit den Münchner Philharmonikern habe man das beste der Stadt. Und da nun alle drei Orchester in ein und derselben Stadt beheimatet sind, kann man sich denken, wie das gemeint ist.

Hans-Georg Küppers, der Münchner Kulturreferent, hat diese Begegnung vielleicht wirklich so erlebt, vielleicht hat er sie sich auch ausgedacht, auf jeden Fall nutzt er die Absenz der Münchner Bürgermeister - Last-minute-Wahlkampf oder durch diesen bedingte Erschöpfung? - für eine launige Rede. Die Münchner Philharmoniker feiern Geburtstag, 125 Jahre, und sie sind seit 1902 ein städtisches Orchester, weil ihr Gründer, Franz Kaim, die Idee von Konzerten für alle verfolgte, die Eintrittspreise entsprechend niedrig waren und das nicht lange gut ging ohne Unterstützung. Auch so eine Geschichte, die gut zur aufgekratzten Stimmung des Abends passt und eine Reihe von Bekenntnissen einläutet, vor dem Konzert und danach. Hans-Georg Küppers: "Wir als Stadt werden alles dafür tun, dass das Orchester auf internationalem Niveau bleiben kann." Intendant Paul Müller lobt das Engagement der Stadt, Valery Gergiev auch, empfindet das Orchester als "well protected".

Das alles kann man erzählen, weil es beim Geburtstagskonzert am Samstag ein wenig dauert, bis Gergiev die Bühne betritt - er musste noch schnell mit seiner Mutter telefonieren. Das bringt ihn aber keineswegs aus dem Konzept, und er dirigiert Strawinskys "Psalmensymphonie" mit der größten Inbrunst, die man dem Werk abgewinnen kann. Am Ende entschweben der Philharmonische Chor und das Orchester in lichteste Schönheit, dann ist Pause.

Nach der das Ereignis, Mahlers Achte, uraufgeführt am 12. September 1910 in der Neuen Musik-Festhalle an der Theresienwiese, von den Philharmonikern und insgesamt eintausend Mitwirkenden. So viele sind es nun nicht, aber immerhin drei Chöre: Neben dem Philharmonischen singen die Augsburger Domsingknaben und die Chorgemeinschaft Orféon Donostiarra aus San Sebastian. Dazu kommen acht Gesangssolisten, darunter der im Laufe der Aufführung immer feiner werdende Stephen Gould, der profunde Bass Evgeny Nikitins und zwei poetische Sopranistinnen, Viktoria Yastrebova und Jacquelyn Wagner. Zumindest sind sie dann poetisch, wenn Mahler und Gergiev dies zulassen, was bei der hier herrschenden Lautstärke (inklusive Orgel) nicht immer gegeben ist.

Man braucht die vielen Solisten, den prägnanten Bariton Boaz Daniel, die wunderschöne Stimme aus der Höhe von Regula Mühlemann, man braucht die Altistinnen Wiebke Lehmkuhl und Gerhild Romberger, weil Mahler in seiner Symphonie einen lateinischen Hymnus und die Schlussszene aus Goethes "Faust", zweiter Teil, vertont. Gerade letzteres ist ein völlig eskapistisches Unterfangen, das an diesem Abend mitunter gehörig rumpelt, aber doch immer aufregender wird. Ähnlich wie zuvor beim Strawinsky kostet Gergiev die Wirkmächtigkeit der Musik aus und steuert, auf Um- und Abwegen zwar, aber letztlich zielstrebig, auf ein umwerfendes Ende in "höhern Sphären" zu. Danach gibt es eine Art Liebeserklärung von Orchestervorstand Matthias Ambrosius an den Chef und eine Riesentorte von den Freunden und Förderern der Philharmoniker.

Ehrensache: Chefdirigent Valery Gergiev schneidet die Geburtstagstorte an, die die Freunde und Förderer der Philharmoniker spendiert haben. (Foto: Hans Engels)

13 Stunden später sind Gergiev und die Musiker wieder da und geben, herrlich geistreich moderiert von Maximilian Maier, eine Geburtstagsmatinee mit geschichtsträchtigen Stücken. Die Ouvertüre von Smetanas Oper "Die verkaufte Braut" spielten die Philharmoniker bei ihrem ersten Konzert überhaupt, am 13. Oktober 1893. Das war allerdings in Augsburg, erst am Tag danach in München, und vielleicht hörte sich das damals, bedingt durch die Nebenwirkungen der Feierlichkeiten, ähnliche hoppelig an wie heute. Hindemiths "Symphonische Metamorphosen", für die Sergiu Celibidache einst eigene Glocken anfertigen ließ, bestechen danach mit eigenwilligem Humor, Bruckners "Symphonisches Präludium" mit zarter Verträumtheit. Das posthum entdeckte Stück wurde auch schon mal Gustav Mahler zugeschrieben, nicht völlig abwegig, bis sich ein klassisches Bruckner-Crescendo Bahn bricht.

Wagners "Meistersinger"-Ouvertüre breitet sich sämig in der Philharmonie aus, und Mahler selbst gibt es auch, den zweiten Satz aus der zweiten Symphonie, und als Ständchen vom Chor das Adagietto aus der Fünften, das Clytus Gottwald mit Eichendorffs "Abendrot" in ein A-capella-Stück verwandelte: "Wir sind durch Not und Freude, gegangen Hand in Hand."