Ludwig van Beethoven, dessen 250. Geburtstag 2020 gefeiert wird, steht beim Festival für Streichquartette in Icking bereits heuer im Mittelpunkt. Und auch junge Töne erklingen

Von Ekaterina Kel

Ein Streichquartett hat es nicht einfach: Die Musiker müssen sehr gut aufeinander hören, stets bemüht um den alles vereinenden Klang in vier Stimmen. Zwei Geigen, eine Bratsche und ein Cello. Intim und trotzdem nach Größe und Noblesse strebend. Ludwig van Beethovens Kompositionen haben in dieser Disziplin eine unerschütterliche Autorität. Deshalb werden dieses Jahr an jedem Abend des sechsten "Ickinger Frühlings" vom 22. bis zum 24. März Beethovens Quartette gespielt. Ein "kleiner Ausblick" auf das kommende Jahr, in dem der 250. Geburtstag des Künstlers gefeiert wird, ist außerdem jetzt schon an der Zeit, findet Bettina Gaebel. Seit drei Jahren ist sie Vorsitzende des Vereins Klangwelt Klassik und organisiert mit ihren Weggefährten aus dem Vorstand das Festival.

Der "Ickinger Frühling" ist überregional dafür bekannt, preisgekrönte Streichquartette in die kleine oberbayerische Gemeinde im Isartal mit etwa 3700 Einwohnern zu holen. Was lockt sie? "Die Liebe zum Quartett" sei dort einfach stark zu spüren, sagt Oliver Wille. Er ist Professor an der Musikhochschule in Hannover und Gründungsmitglied des Berliner Kuss-Quartetts, das schon in der Carnegie Hall in New York, im Concertgebouw in Amsterdam und in der Londoner Wigmore Hall aufgetreten ist - und jetzt auch im Konzertsaal des Ickinger Rainer-Maria-Rilke-Gymnasiums. Zum wiederholten Male muss man sagen. Wille als Moderator, aber auch das gesamte Kuss-Quartett mit ihren teilweise die Grenzen des Üblichen sprengenden Auftritten sind gern gesehene Gäste beim "Ickinger Frühling".

Dieses Jahr bringen sie einen der bekanntesten Slam-Poeten Deutschlands mit: Bas Böttcher. Seit etwa zehn Jahren arbeiten die Künstler zusammen. In Icking werden sie an diesem Freitagabend die live vorgetragenen Gedichte Bas Böttchers und ganz verschiedene Musik, von Beethoven, György Kurtág, Helmut Lachenmann oder auch Johann Sebastian Bach auf der Bühne vereinen. Das ungewöhnliche Format soll verstärkt junges Publikum ansprechen, das unter den Zuhörern von Kammermusik oft rar bleibt.

Dabei sei die Streichquartett-Szene "unglaublich lebendig", sagt Gaebel, viele der eingeladenen Musiker in ihren Zwanzigern und Dreißigern. Und die ehrfürchtig stimmende Autorität Beethovens? Die werde mit zeitgenössischen Kompositionen konterkariert. Kuchen und Snacks in einem umfunktionierten Klassenzimmer in den Pausen sollen die Musiker und Zuschauer in lockerer Atmosphäre zusammenbringen. Der Austausch, der dabei entsteht, ist ein weiterer Grund für Wille und das Kuss-Quartett, nach Icking zu kommen. Erwartet werden außerdem das mit zahlreichen Preisen bedachte spanische Quiroga Quartett für Samstagabend. Das für ihre Klangbalance ebenfalls mit Preisen ausgezeichnete Acies Quartett aus Österreich spielt am Sonntagvormittag. Aus Großbritannien wird das Doric String Quartett für Sonntagnachmittag erwartet, zwei junge Frauen und zwei junge Männer aus London, die für ihre technische Brillanz und Intelligenz geschätzt werden.

In ihren Konzerten erklingen Beethovens Werke, darunter die drei letzten Quartette aus seiner ersten Quartett-Serie, Opus 18, stets zusammen mit zeitgenössischen, weitaus weniger bekannten Komponisten. Viele werden so zum ersten Mal Stücke von Gija Kantscheli, einem georgischen Komponisten der Gegenwart, oder Gaetano Brunetti, einem im späten 18. Jahrhundert am Spanischen Hof lebenden Italiener, hören. Perfekt zum "Herantasten", findet Gaebel.

Ickinger Frühling, Fr., 22., bis So., 24. März, Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium, Icking, Ulrichstraße 1-7, Infos www.klangwelt-klassik.de