3. März 2019, 18:38 Uhr Klassik Freundlicher Abgrund

Philip Glass' Oper "The Trial" am Salzburger Landestheater

Von Egbert Tholl, Salzburg

Das Schöne an Philip Glass ist ja, dass man bei ihm schon vorher weiß, was man kriegt. "The Trial" nach Kafkas "Prozess" hatte nun seine österreichische Erstaufführung am Salzburger Landestheater, und kaum hebt die Musik an, fühlt sie sich vollkommen vertraut an, obwohl man sie noch nie gehört hat. Glass hat inzwischen 27 Opern komponiert, "The Trial" ist Nummer 26, kam 2014 im Studio des Royal Opera House in London heraus und ist der wohl freundlichste Abgrund, in den man je blickte, wenn man sich mit Kafkas "Prozess" beschäftigte.

Dabei wäre ja Glass' Methode, über verschlungene Wiederholungsschleifen einen immer wieder beeindruckenden Sog zu erzeugen, durchaus geeignet, auch dramatischere Momente entstehen zu lassen. Tatsächlich huschen einige hier auch vorüber, so dass man die im Programmheft wiedergegebene Beschreibung von Glass' Musik durch den Regisseur Peter Sellars gerne zitiert: Wie wenn man bei einer Zugfahrt aus dem Fenster blickt, wirke alles sehr ähnlich, doch bei genauerer Betrachtung entdecke man Veränderungen und Details. Ja eben: Details. Da greift einen nichts an. Oder, wie eine Zuschauerin zur Pause sagt: "Endlich eine moderne Oper, die man versteht." Stimmt. Wie "modern" modern in diesem Zusammenhang ist, braucht man nicht weiter diskutieren, weil nun eben: Wer zu Glass geht, kriegt Glass, hier von Robin Davis und dem Mozarteumorchester Salzburg souverän gespielt.

Und kriegt in diesem Fall auch eine vom Librettisten Christopher Hampton sauber heruntererzählte Version von Kafkas Romanfragment, bei deren distanzierter Souveränität ein wenig verblüfft, dass K. am Ende doch hingerichtet wird - da schreit die Musik auch einmal. Ansonsten treibt einen die Musik durch zehn Szenen, in sich monochrom, aber jede in einem anderen musikalischen Farbton gehalten. Das läuft sehr gut durch, haften bleibt wenig, vielleicht auch, weil George Humphreys die Rolle des K. zwar mit lichter baritonaler Schönheit und beeindruckender Leichtigkeit bewältigt, zu keiner Sekunde aber eine Not spüren lässt.

Carl Philip von Maldeghem, Intendant und Regisseur, will gar nicht an der geschlossenen Form dieser Oper rühren, lässt sich von Thomas Pekny ein Raumballett aus Schiebetüren bauen, in dessen Zentrum sich ein leuchtender Sitzbalken wie ein Uhrzeiger dreht. Die Kostüme von Alois Dollhäubl folgen mit leicht operettenhafter Stilisierung der Idee der Distanziertheit, und so könnte man völlig folgenlos aus der Geschichte vom usurpatorischen Rechtssystem herauskommen, gäbe es nicht Anne-Fleur Werner und Katie Coventry. Sie singen und spielen die schon bei Kafka seltsam irrlichternden Fräuleins, verleihen ihnen nun mit lächelnder Gier die psychische Brüchigkeit zweier Menschen, bei denen die Gewalt des Systems brutal angekommen ist. Da wird es dann doch spannend.