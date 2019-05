27. Mai 2019, 18:45 Uhr Klassik Emotionsgeladen

Das Kammermusikfest "Nymphenburger Sommer"

Von Ekaterina Kel

Wie fühlt sich das an, dort anzukommen, wo alles möglich ist? Liisa Randalu, Bratschistin, sagt: "Zum Glück sind wir alle vier sehr spontan." Randalus Gefährten der Spontaneität sind die Brüder Erik, Ken und Mark Schumann, zusammen bilden sie das international gefeierte Schumann Quartett. Für sie ist die Bühne genau dieser Ort, an dem alles möglich ist. Dort können sie jedes Mal von Neuem auf einander hören, aus dem Moment heraus auf das Spiel des anderen reagieren, eine aus der Situation entstandene Eingebung aufgreifen. So erklärt es Randalu, wenn sie über Auftritte mit ihren drei Kollegen spricht. Eingespielt, ja. Aber: "Da ist kein Platz für Routine. Wir setzen auf diese einzigartige Verbindung zum Publikum."

So auch an diesem Dienstag, bei der Eröffnung des Kammermusikfestivals "Nymphenburger Sommer". Das Schumann Quartett bringt drei emotionsgeladene Stücke mit, jedes für sich ganz eigen im Charakter: Felix Mendelssohn-Bartholdys Streichquartett Nr. 1 in Es-Dur ist ein Jugendwerk des Romantikers, mit 20 Jahren schrieb er dieses mitreißende, anmutige Glanzstück. Leoš Janáčeks Streichquartett Nr. 2, das unter dem Namen "Intime Briefe" bekannt ist, setzt eine sehr persönliche Note. Es ist ein musikalisches Liebesgeständnis eines älteren Herren an eine viele Jahre jüngere, von ganzem Herzen vergötterte Frau. Die einzelnen Sätze widmete Janáček verschiedensten Ausbrüchen seiner Gefühle. Die ursprünglich mit dem barocken Instrument, einer Viola d'amore, besetzten Stellen sind später von ihm selbst für die moderne Bratsche umgeschrieben worden. Das sind auch Liisa Randalus persönliche Lieblingsstellen - als Bratschistin freut sie sich ganz besonders darauf. Das Stück sei gerade sowieso "sehr präsent" bei ihnen. Das Schumann Quartett hat es gerade erst auf ihrer neuen CD "Chiaroscuro" herausgebracht. Pjotr Tschaikowskys drittes Streichquartett in es-Moll setzt am Ende des Abends eine nachdenkliche, trauernde Note. Tschaikowsky schrieb es zum Andenken an seinen verstorbenen Freund, den Geiger Ferdinand Laub.

Ähnlich erlesen sind auch die Programme der anderen Ensembles, die für den "Nymphenburger Sommer" in den prachtvollen Hubertussaal kommen. Am Sonntag, 2. Juni, erinnert das Minguet Quartett mit einem eigens dafür zusammengestellten Programm an den 200. Geburtstag von Clara Schumann. Das Münchner Vokalistenensemble "Die Singfoniker" präsentiert am Donnerstag, 27. Juni, Lieder von Franz Schubert und Georg Kreisler. Noch bis zum 18. Juli sind in regelmäßigen Abständen insgesamt 12 Konzerte geplant.

Die Bratschistin Monika Henschel, die nun nach 15 Jahren die Geschäftsführung des Festivals von dessen Gründer und ehemaligem Gasteig-Chef Eckard Heintz übernommen hat, behält bekannte Formate bei. Die Mischung aus etablierten, namhaften Kammermusikern und jungem Nachwuchs zieht seit Jahren das Publikum an. Und so wird auch in diesem Jahr ein frisches Talent präsentiert: Am Samstag, 6. Juli, spielt die 13-jährige Clara Shen aus Puchheim, die im vergangenen Jahr einen Preis beim internationalen Yehudi-Menuhin-Wettbewerb gewonnen hat. Ein neues Format, das Henschel bereits im vergangenen Jahr ins Leben gerufen hat, ist wieder auf dem Plan: Bei "NChamber"-Konzerten kommen Solisten zusammen und formen Ensembles, dieses Mal am 6. und am 7. Juli unter dem Titel "Havanna meets München".

Nymphenburger Sommer, Di., 28. Mai, bis Do., 18. Juli, Nymphenburger Schloss, Hubertussaal, Infos und Tickets unter: www.nymphenburger-sommer.de, t 21 83 73 00