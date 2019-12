Der Holzboden knirscht noch immer. Er knirscht bei Tritten durch das Haus, in dem Ludwig van Beethoven geboren wurde. Datum und Uhrzeit wissen wir nicht genau, aber der 17. Dezember ist der Tag seiner Taufe, und im kommenden Jahr jährt der Tag sich zum 250. Mal. An diesem Montag findet deshalb in der Bonner Oper der offizielle Festakt zur Eröffnung des Beethovenjahres in Deutschland statt, gleichzeitig beginnen auch in Wien die Feierlichkeiten.