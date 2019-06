10. Juni 2019, 18:51 Uhr Klangfest im Gasteig Tönende Vielfalt

Das Festival setzt auf Abwechslung und sein kostenloses Angebot

Von Laura Helene May

Es war fast ein wenig schwierig, sich am vergangenen Samstag angesichts der Temperaturen, von der Open-Air-Bühne loszueisen und einen der drei Konzertsäle im Gasteig aufzusuchen. Aber das Angebot des diesjährigen Klangfests, organisiert vom Verband Unabhängiger Musikunternehmen (VUT) und dem Kulturreferat München, war dann doch zu attraktiv, um es zu verpassen. 32 Bands sorgten auf vier Bühnen von 14 Uhr an für abwechslungsreichen Musikgenuss. Und das alles kostenlos.

Der freie Eintritt und das angenehme Wetter zogen viele Familien an, was vor allem bei den Rockkonzerten im Freien am Nachmittag für eine etwas skurrile Stimmung sorgte. Die harten Rock-Jungs von Angiz oder Reverend Rusty & The Case hätten wohl lieber eine tobende Menge als entspanntes Familienglück bespielt. Das Kinderprogramm beschränkte sich auf das Liedermacher-Duo Sternschnuppe, die jüngeren Gäste waren aber begeistert.

Um eines der Indoor-Konzerte zu besuchen, musste für den jeweiligen Auftritt eine Stunde vor Beginn ein Bändchen besorgt werden. Dies führte zu kleineren Organisationsproblemen, da sich die Konzerte natürlich überschnitten. Doch bei dem breiten Angebot kam wirklich jeder auf seine Kosten. Ob die jazzig fröhliche Stimme der Finnin Tuija Komi oder die orientalischen Klänge von Ogaro im Carl-Orff Saal; die kratzig-poetischen Chansons von Florian Paul und seiner Kapelle der letzten Hoffnung oder dem experimentellen Blauen Wunder in der Blackbox; die ungewöhnliche Soulstimme Aretha Iskandars oder die lustigen Broccolis im kleinen Konzertsaal - jedes Konzert ließ das Publikum akustisch in eine neue Welt eintreten. Passend zur Dämmerstunde und dem Auftritt der Balkan-Band Gruppa Karl-Marx-Stadt wurde auch die Stimmung vor der Open-Air-Bühne locker und elektrisierend.

Neben den Konzerten gab es im Foyer Ausstellungsstände des VUT-Süd, die den unabhängigen bayrischen Musikfirmen die Möglichkeit boten, Kontakt zu ihren Hörern herzustellen und den Besuchern gleichzeitig einen Einblick in die Musikunternehmen ermöglichten. Die diesjährige Podiumsdiskussion des Klangfests beschäftigte sich mit der Frage, "Wohin geht das Reden über Musik und die Branche? - Trends im Musikjournalismus". In der Medienlounge konnten die Zuhörer Gesprächen zwischen Münchener Journalisten und den Musikern lauschen und auch selbst Fragen stellen.

Vermutlich bereute es keiner, die Sonne verlassen zu haben, um sich von der Musik verzaubern zu lassen. Das Klangfest ist in zwischen ein fester Bestandteil der Münchner Festivallandschaft geworden, auch weil es den musikalischen Horizont der Besucher erweitert. Hoffentlich gibt es das Fest noch lange.