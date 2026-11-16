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FilmDie deutsche Stimme von „Iron Man“ verklagt Disney

Lesezeit: 4 Min.

Bislang war Tobias Meister die deutsche Stammstimme von Robert Downey Jr., wie hier in „Avengers: Endgame“ (2019).
Bislang war Tobias Meister die deutsche Stammstimme von Robert Downey Jr., wie hier in „Avengers: Endgame“ (2019).
Foto: Alamy/ Photo12/Marvel/Mauritius

Tobias Meister ist der Synchronsprecher von Stars wie Brad Pitt und Robert Downey Jr.  Er fordert nachträglich Geld für Hits wie „Avengers: Endgame“. Ein Gerichtsbesuch.

Von David Steinitz

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Tobias Meister ist ein alter Hase im Synchrongeschäft. Die Stimme des 69-Jährigen dürften die meisten Zuschauer schon mal gehört haben. Er spricht in deutschen Synchronfassungen unter anderem die Hollywoodstars Brad Pitt, Robert Downey Jr., Kiefer Sutherland, Sean Penn, Jack Black und Tim Robbins. Seit langer Zeit ist er auch die deutsche Stimme von Yoda, dem Jedi-Meister, in den „Star Wars“-Filmen.

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