Tobias Meister ist der Synchronsprecher von Stars wie Brad Pitt und Robert Downey Jr. Er fordert nachträglich Geld für Hits wie „Avengers: Endgame“. Ein Gerichtsbesuch.

Tobias Meister ist ein alter Hase im Synchrongeschäft. Die Stimme des 69-Jährigen dürften die meisten Zuschauer schon mal gehört haben. Er spricht in deutschen Synchronfassungen unter anderem die Hollywoodstars Brad Pitt, Robert Downey Jr., Kiefer Sutherland, Sean Penn, Jack Black und Tim Robbins. Seit langer Zeit ist er auch die deutsche Stimme von Yoda, dem Jedi-Meister, in den „Star Wars“-Filmen.