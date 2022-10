Von Joshua Beer

Im Grunde ist es ja faul gemacht: Das ganze Stück besteht aus zusammengeklaubten Sauf-, Kotz- und Fummelvideos vom Oktoberfest der präpandemischen Zeit. Quasi die All-Time-Klassiker des Wiesn-Exzesses. Mit dieser Ekel-Collage hat die Berliner Hip-Hop-Gruppe K.I.Z. ihren jüngsten Song "Oktoberfest" - zusammen mit den Frankfurter Rappern Mehnersmoos - unterlegt. Es beginnt ganz harmlos mit Markus Söder (falls man das harmlos nennen will), wie er das Fest per Fassanstich eröffnet, danach wanken nur noch Besoffene in Dirndl und Lederhose durchs Bild, kotzen ihr Bier zurück ins Glas, ziehen Koks von Tischen und von Penissen, versuchen Sex zu haben, tanzen und fallen von den Bänken. Im Refrain grölt Tarek von K.I.Z.: "O'zapft ist, die Lederhosen san vollgepisst."