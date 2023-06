Von Andreas Bernard

Als die jungen New Yorker Glamrocker Kiss im Frühjahr 1973 beschlossen, mit geschminkten Gesichtern aufzutreten, konnten sie noch nicht ahnen, wie sehr ihnen diese Entscheidung einmal das Altern als Band erleichtern würde. Fünfzig Jahre später, im Rahmen der bis Ende 2023 dauernden Abschiedstournee "End of the Road", stehen Kiss auf der Bühne des gut gefüllten Münchner Königsplatzes, und die Probleme, die andere Großmeister ihrer Generation haben, stellen sich für Paul Stanley (71), Gene Simmons (73) und die vor über zwanzig Jahren hinzugekommenen Bandkollegen Thomas Thayer (62) und Eric Singer (65) nicht. Geschminkte Gesichter haben keine Falten. Kiss können darauf verzichten, wie Abba computergenerierte Avatare auf die Bühne zu schicken, um die Illusion der Siebzigerjahre auferstehen zu lassen. Ihnen gelingt die Show auch in leibhaftiger Besetzung.

Auf dem Königsplatz, dessen klassizistische Bauten ungefähr so alt sind wie Simmons und Stanley zusammen, sieht man an diesem Sommerabend Moden und Gesten eines vergangenen Jahrhunderts: Vokuhilas, schwarz-weiß gestreifte Jeans, Sticker-übersäte Jeanswesten, Männer, die versonnen Luftgitarre spielen oder mit einem Bein minutenlang stoisch im Takt stampfen. Insgesamt ist das Publikum aber überraschend gemischt. Es besteht nicht nur aus den 50 bis 60 Jahre alten Recken, die "Rock and Roll All Nite" oder "I Was Made For Loving You" schon bei Erscheinen der Songs gegrölt haben, sondern auch aus vielen jüngeren Paaren oder ganzen Kiss-Familien mit geschminkten Gesichtern.

Dem Rocker mit den vielen Tätowierungen kommen bei "Black Diamond" die Tränen

Kurz nach halb neun beginnt mit dem Sonnenuntergang das wohlbekannte Ritual: Mit einem Kanonenknall fällt der riesige Kiss-Vorhang vor der Bühne. Gene Simmons kündigt wie tausend Mal zuvor "the hottest band in the world" an, und es erklingen die Stakkatogitarren von "Detroit Rock City", dem Song, mit dem Kiss schon seit 1977 ihre Konzerte eröffnen. Kurz zuvor haben sich die Fans vorne im Gedränge noch über den ersten Kiss-Auftritt ihres Lebens unterhalten: 1980 in der Olympiahalle, 1983 im winzigen Löwenbräukeller, 1996 bei der umjubelten Comeback-Tour in Schminke und Originalbesetzung. Kiss-Fans sind loyal, sie könnten ihre Biografie entlang von Konzertbesuchen und Songs erzählen und die entscheidenden Fragen auf den Münchner Schulhöfen Ende der Siebziger, Anfang der Achtziger haben für sie immer noch Autorität: Kiss oder AC/DC? "Demon" Gene Simmons oder "Starchild" Paul Stanley?

Kiss zelebrieren einen Hit nach dem anderen, "Shout it Out Loud", "Deuce", "I Love it Loud", "Cold Gin", und auf der Abschiedstour der Band wird eine eigentümliche zeitliche Verzerrung überdeutlich: Kiss mag es seit fünfzig Jahren geben, aber ihr schöpferischer Geist, von dem sie bis heute zehren, loderte nur ganz kurz, ohne Irritationen eigentlich nur drei euphorische Jahre lang, von 1974 bis 1977. Danach kamen erste Krisen, getrennte Soloalben, Disco-Experimente, das im Rückblick grandiose, aber von Kritik und Publikum zurückgewiesene Konzeptalbum "Music From The Elder" und die ersten rufschädigenden Tourneen ohne Masken, zu routiniert abgespulten späteren Platten, an deren Lieder sich keiner mehr erinnert.

Detailansicht öffnen Schlüsselwerke der Mitgrölkultur: Die vier erfolgreichsten Alben von "Kiss". (Foto: Collage SZ)

Von den 18 Songs, die knapp 20.000 Fans auf dem Königsplatz mitsingen, sind 17 vor 1983 entstanden und 14 in der Zeit zwischen 1974 und 1977. Kiss sind seit langem keine aktive Rockband mehr, sondern ein Unternehmen, das Sehnsüchte und Phantasien einer weit entfernten Zeit wiedererwecken kann. Ein Zirkus für Erwachsene. Als wichtigste Schwelle der Bandgeschichte erscheint daher das Jahr 2001, in dem sich Gene Simmons und Paul Stanley entschieden, neuen Mitgliedern nicht wie zuvor neue Masken zuzuordnen, sondern Gitarrist Thomas Thayer und Drummer Eric Singer einfach die Fantasiecharaktere der Originalmitglieder Ace Frehley und Peter Criss zu übertragen. Seit über zwanzig Jahren gibt es bei Kiss also keine Kongruenz mehr zwischen Musiker und Maske. Das war die folgerichtige Entscheidung einer Band, die keine entwicklungsfähige Gruppe sein will, sondern eine zuverlässig arbeitende Nostalgiemaschine. Konsequenterweise war Thomas Thayer vor seiner Rekrutierung Mitglied einer bekannten Kiss-Coverband, deswegen kann er die Songs noch versierter spielen als seine früheren Idole.

In den Siebzigerjahren haben sich die beiden geweigert, in Deutschland aufzutreten

Ohnehin bestehen Kiss seit langem nur aus Gene Simmons und Paul Stanley, unterstützt von zwei Angestellten mit befristeten Verträgen. Das Erfolgsrezept der Band hat vermutlich stark mit dem Verhältnis dieser beiden Antipoden zu tun. Ihr Zugang zur Musik ist, zumindest in der öffentlichen Inszenierung, genau entgegengesetzt: Geld versus Kunst, Business-Zynismus versus romantische Aufrichtigkeit. Vereint sind sie in der Erfolgsgeschichte ihrer Biografien. Zwei jüdische Immigrantenkinder namens Chaim Witz und Stanley Eisen, Söhne von Holocaust-Überlebenden in New York, die sich mit ihren Künstlernamen und ihrer Musik aus der Nachkriegsarmut in Queens befreien. In den Siebzigerjahren haben sich die beiden geweigert, in Deutschland aufzutreten. Jetzt stehen Stanley und Simmons auf dem Königsplatz, dem einstigen Hauptplatz der Hauptstadt der Bewegung, und bringen das Publikum zwischen zwei Songs minutenlang dazu, getrennt nach Blöcken und Geschlechtern Slogans und Songzeilen zu skandieren.

In diesen Momenten sind Kiss die überlebensgroßen Stars, der die Menge wie in den Siebziger- und Achtzigerjahren zu Füßen liegt. Gleichzeitig lässt sich aber an keiner anderen Band anschaulicher mitverfolgen, wie die medientechnologischen Veränderungen des 21. Jahrhunderts den Mythos Popstar geschrumpft haben. Zu ihrer Blütezeit waren die seltenen Schnappschüsse eines ungeschminkten Kiss-Mitglieds ein Ereignis, das etwa in der Zeitschrift Bravo ganzseitig gewürdigt wurde. Simmons oder Stanley konnten abseits der Touren trotz ihrer Prominenz in Restaurants und Bars gehen, weil dort keine Kameras zu vermuten waren. Heute wäre das strenge Anonymitätsgebot, wie es sich Kiss zwischen 1974 und 1983 auferlegten, vom ersten Augenblick an zum Scheitern verurteilt.

Jeder Musikkonsument kann mittlerweile auch Paparazzo, Journalist und Verleger sein. Die von beiden Seiten betriebene Angleichung von Star und Fan wird etwa auch an Paul Stanleys Instagram-Kanal deutlich, in dem der einst so unnahbare, mysteriöse Rockstar seinen Followern die neuesten Errungenschaften als Hobbykoch präsentiert. Das Starchild in Schürze, mit einem Pizzablech oder Nudelteller in der Hand, über die Wahl der richtigen Tomaten referierend: ein für altgediente Bewunderer doch betrüblicher Einblick. Der Popstar ist nahbar geworden, manche Fans dagegen verfügen inzwischen über ähnliche mediale Reichweiten wie die Bands. Die aktuelle Überwindung eingespielter Missbrauchsrituale bei Konzerten ist zweifellos erst durch diese kommunikationstechnologischen Verschiebungen möglich geworden.

Es ist beim Blick auf den falschen Ace Frehley, auf die nach dreißig Minuten erschöpften und heiseren Originalmitglieder, die die übermäßig in die Länge gezogenen Gitarren- und Drum-Solos der beiden Jüngeren dazu nutzen, minutenlang hinter der Bühne zu verschwinden, ein leichtes Unterfangen, die Abschiedsshow von Kiss abgeschmackt und kalkuliert zu finden. Aber dann, beim großen Finale mit "Love Gun" und "Black Diamond", wenn sich Paul Stanley an einem hohen Drahtseil quer über den Königsplatz ziehen lässt und auf einer kleinen Bühne in der Mitte das eindringliche Intro von "Black Diamond" singt, ist es auf einmal wieder da: das tiefe Glück, das diese Band entfachen kann. Dann ist es völlig egal, ob der Auftritt von 2023 eine exakte Kopie von 1996 und 1976 ist. Präsenz kennt keine Simulation. Der hartgesottene Rocker dort drüben, mit den vielen Tätowierungen und dem Original-T-Shirt von der "Destroyer"-Tour: Als Paul Stanley direkt über seinem Kopf zurück auf die Bühne fährt, kommen ihm plötzlich die Tränen.