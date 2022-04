Von Ronen Steinke

Was würde die Regierung in Deutschland wohl sagen, wenn der Vorstand einer Moschee sich hinstellen und bekannt geben würde: Die Polizei möchte jemanden abschieben? Nix da! Ausreisepflichtige Menschen bringen wir einfach in einer Einliegerwohnung unserer Moschee in Duisburg-Marxloh unter, wir schirmen sie ab, machen die Tür zu, da darf keine Polizei hinein, ganz gleich, was die weltlichen Verwaltungsgerichte zu diesem Abschiebefall auch geurteilt haben mögen. Es interessiert uns nicht. Imam ist Boss.