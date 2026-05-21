20 Jahre. Das sollte man sich kurz vergegenwärtigen, bevor man in die genauere Betrachtung des Romans „Die Einsamkeit von Sonia und Sunny“ von Kiran Desai einsteigt. 20 Jahre hat die Autorin an dem Buch gearbeitet. Das ist wahnsinnig lang, nicht nur gemessen an der Gegenwart, in der die Aufmerksamkeitsspanne vieler Menschen nur noch ein Instagram-Reel lang währt. Zwischendurch habe das Manuskript an die 5000 Seiten umfasst, erzählt Kiran Desai in Interviews. Der Roman jetzt ist mit 752 Seiten (in der deutschen Übersetzung von Robin Detje) also quasi ein schmales Bändlein.