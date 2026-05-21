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LiteraturWir sind die einsamsten Menschen der Welt

Lesezeit: 4 Min.

Die Autorin Kiran Desai, 1971 in Neu-Delhi geboren, gewann 2006 den Booker Prize.
Die Autorin Kiran Desai, 1971 in Neu-Delhi geboren, gewann 2006 den Booker Prize. Michael Sharkey

Unverbundenheit ist das bestimmende Gefühl unserer Zeit. Kiran Desai hat ihm mit „Die Einsamkeit von Sonia und Sunny“  ein Romanepos gewidmet – das jeden betrifft, der in den vergangenen 20 Jahren die Liebe gesucht hat.

Von Christiane Lutz

20 Jahre. Das sollte man sich kurz vergegenwärtigen, bevor man in die genauere Betrachtung des Romans „Die Einsamkeit von Sonia und Sunny“ von Kiran Desai einsteigt. 20 Jahre hat die Autorin an dem Buch gearbeitet. Das ist wahnsinnig lang, nicht nur gemessen an der Gegenwart, in der die Aufmerksamkeitsspanne vieler Menschen nur noch ein Instagram-Reel lang währt. Zwischendurch habe das Manuskript an die 5000 Seiten umfasst, erzählt Kiran Desai in Interviews. Der Roman jetzt ist mit 752 Seiten (in der deutschen Übersetzung von Robin Detje) also quasi ein schmales Bändlein.

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