Das Udo-Jürgens-Musical "Ich war noch niemals in New York" ist ab dieser Woche auch im Kino zu sehen - und das mit Starbesetzung. Außerdem ist Angelina Jolie erneut als dunkle Fee im Einsatz, dazu der Gewinner der Filmfestspiele in Cannes.