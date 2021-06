Die Story von "Godzilla vs. Kong" mag mau sein, aber zwei turmhohe Riesenviecher, die aufeinander losgehen, machen schon was her.

Von Tobias Kniebe

Alles Planen ins Ungewisse der Infektionskurven hinein, alles Taktieren und Verschieben, manchmal führt es dann doch zu einem neuen Aufbruchsmoment. Für das Kino ist gerade ein solcher gekommen: In ganz Deutschland beginnen an diesem Donnerstag die Filmtheater und Verleiher mit einem Großangebot neuer Kinostarts, in München eröffnet das Filmfest. In Cannes startet nächste Woche, sehr verspätet, das Festival du Film, und aus den USA kommen Meldungen von neuen Blockbustern, die dank starker Lockerungen und großer Kinolust des Publikums schon fast wieder vorpandemische Umsatzzahlen erreichen.