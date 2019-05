28. Mai 2019, 18:50 Uhr Kino Tragende Rolle

Die Münchner Schauspielerin und Regisseurin Margit Saad wird 90

Von Josef Grübl

Was tun, wenn man jung, erfolgreich und gut aussehend ist, die besten Zeiten vor der Kamera aber trotzdem schon hinter sich hat? Diese Frage müssen sich alternde Schauspieler alle irgendwann einmal stellen. Alternde Schauspielerinnen sogar noch etwas früher, bei ihnen werden die Rollenangebote bereits in mittelalten Jahren weniger - was natürlich ungerecht, aber leider immer noch ein scheinbar unumstößliches Gesetz der Filmbranche ist.

Für Margit Saad war diese Phase in ihrer Karriere jedoch kein Abstieg, sondern ein Schritt in Richtung künstlerische Selbstbestimmung: Die gebürtige Münchnerin war zwar eine gefragte Schauspielerin im deutschen Nachkriegskino, durfte aber in seichten Unterhaltungsfilmen wie "Der Zigeunerbaron", "Drei Mädels vom Rhein" oder "Whisky, Wodka, Wienerin" meist nur die verführerische Schönheit spielen. Oder die romantische Naive. Manchmal auch eine Kombination aus beiden. Anfang der Sechzigerjahre drehte sie in London an der Seite von Stanley Baker und unter der Regie von Joseph Losey das Gangsterdrama "Die Spur führt ins Nichts", daheim in Deutschland setzte man in dieser Zeit aber weiterhin überwiegend auf Heimat- und Schlagerfilme. Sie stand mit großen Stars wie Johannes Heesters, O.W. Fischer oder Eddie Constantine vor der Kamera und spielte mit Harald Juhnke Theater, in den Siebzigerjahren steuerte ihre Schauspielkarriere aber auf ihr Ende zu. Da war Margit Saad gerade einmal Anfang vierzig.

Doch die an der Otto-Falckenberg-Schule ausgebildete Schauspielerin wollte weiterhin in der Branche arbeiten und begann ein Regie-Volontariat beim Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart. In den Folgejahren drehte sie Dokumentationen, Magazinbeiträge und Porträts. Auch ihrem Mann, dem französischen Opernregisseur Jean-Pierre Ponnelle stand sie beratend zur Seite, die beiden heirateten in den Fünfzigerjahren und lebten und arbeiteten bis zu seinem Tod im Jahr 1988 zusammen. Sechs Jahre zuvor führte sie zum ersten Mal Regie bei einem Fernsehfilm, bei "Abenteuer aus dem Englischen Garten" nach dem gleichnamigen Roman von Marieluise Fleißer, die Hauptrollen spielten Silvia Janisch und Werner Stocker. Sie inszenierte auch Theaterstücke und arbeitete als Autorin, 1985 folgte die Literaturadaption "Die Geschichte vom guten alten Herrn und dem schönen Mädchen".

Der mit Peter Pasetti, Leslie Malton und Klaus Schwarzkopf prominent besetzte Film spielt zur Zeit des Ersten Weltkriegs, es geht um einen älteren, wohlsituierten Mann, der sich in ein junges Mädchen verliebt. Margit Saad, die nicht nur Regie führte, sondern auch das Drehbuch schrieb, bezeichnet die Verfilmung von Italo Svevos Erzählung als ihren Lieblingsfilm. Deshalb wird dieser jetzt noch einmal auf großer Leinwand in ihrer Geburtsstadt aufgeführt: am Mittwoch, 5. Juni, um 17.30 Uhr in den Kinos Münchner Freiheit. Die vielseitige Filmemacherin will bei der Vorführung des Kulturforums der Sozialdemokratie persönlich anwesend sein, ein paar Tage zuvor steht für sie aber noch ein besonderer Ehrentag an: Margit Saad feiert an diesem Donnerstag ihren 90. Geburtstag.

Hommage an Margit Saad: Die Geschichte vom guten alten Herrn und dem schönen Mädchen, Regie: Margit Saad, Filmvorführung und Gespräch, Mittwoch, 5. Juni 2019, 17.30 Uhr, Kinos Münchner Freiheit, Leopoldstraße 82