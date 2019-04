26. April 2019, 18:40 Uhr Kino Superstart für Superhelden

Schon am ersten Tag haben nach Angaben des Disney-Studios mehr als 450 000 Zuschauer den Superheldenfilm "Avengers: Endgame" in Deutschland gesehen. Das Finale der "Avengers"-Reihe lief am Mittwoch in den Kinos an. In nur 24 Stunden hätten 458 000 Besucher für ein Einspielergebnis von 5,06 Millionen Euro gesorgt, teilte Disney mit. Das sei neben zwei "Star Wars"-Filmen einer der erfolgreichsten Starttage für Kinofilme in Deutschland gewesen. Der Vorgängerfilm hat weltweit mehr als zwei Milliarden Dollar eingespielt.