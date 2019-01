14. Januar 2019, 18:43 Uhr Kino Oscar-Favorit vorab zu sehen

Der Historienfilm des griechischen Regisseurs Giorgos Lanthimos ("The Lobster") gilt als einer der diesjährigen Oscar-Favoriten: "The Favourite" porträtiert die englische Königin Anne; in den zentralen Rollen glänzen drei Frauen: Olivia Colman, Rachel Weisz und Emma Stone. Einen Golden Globe für die Beste Hauptdarstellerin (Colman) gab es bereits. Bevor die internationale Produktion am 24. Januar in den deutschen Kinos anläuft, kann man "The Favourite" als Preview in der Hochschule für Fernsehen und Film (Bernd-Eichinger-Platz 1) sehen: an diesem Dienstag, Beginn 19 Uhr, in der Originalversion und bei freiem Eintritt. Da das Platzkontingent begrenzt ist, müssen sich Besucher vorab online anmelden. Infos dazu unter www.hff-muenchen.de.