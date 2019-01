31. Januar 2019, 18:51 Uhr Kino Optimistisch in kniffligen Zeiten

Die bayerische Filmförderung verändert sich und zieht Bilanz

Von Bernhard Blöchl

Gemessen an den Zuschauerzahlen war 2018 kein gutes Kinojahr in Deutschland. In Bayern indes geht 2018 auch als das Jahr der Veränderung in die Geschichte ein, geprägt von Zufriedenheit und Optimismus. Das war beim Jahresempfang des Film-Fernseh-Fonds Bayern (FFF) zu spüren. Bemerkenswert ist zunächst einmal, dass im vergangenen Jahr die für die Branche so elementare Filmförderung verstärkt in weibliche Hände gegeben wurde. Seit Mai ist Dorothee Erpenstein Geschäftsführerin des FFF, und seit November leitet Judith Gerlach (CSU) das neue Digitalministerium, in dem die Filmförderung inzwischen angesiedelt ist. Ein seltenes Bild in der Männerdomäne Film: Ausschließlich Frauen halten ihre Reden vor einflussreichen Produzenten und jonglieren mit Millionensummen. So geschehen beim FFF-Empfang in München.

2018 war demnach ein starkes Förderjahr, nach 2017 das finanzstärkste in der Geschichte des Fonds: 36,9 Millionen Euro (Vorjahr: 39,5 Millionen) flossen in 347 Projekte. Der Großteil (22,5 Millionen) ging an Kinofilme, darunter die neuen Werke von Doris Dörrie ("Kirschblüten & Dämonen) und Ed Herzog ("Leberkäsjunkie"), die 2019 anlaufen. Dazu kommen neun internationale Koproduktionen mit 7,2 Millionen ("The Happy Prince", "Trautmann"). 17 Fernsehfilme wurden mit 4,4 Millionen unterstützt, Nachwuchsfilme, also etwa Abschlussfilme, mit 1,6 Millionen, Webserien mit 248 000 Euro. Mehr Geld wurde der Games-Szene bewilligt: 1,9 Millionen Euro für 24 Projekte. Diese müssen hochwertig und gewaltfrei sein, wie etwa "Ostwind - Das Spiel 2" (mit 300 000 Euro). Eine Rekordsumme kam den bayerischen Programmkinos zugute (Prämien in Höhe von 407 500 Euro); für die Modernisierung von Filmtheatern wurden 456 000 Euro bereitgestellt. Gedreht wurde 2018 in Bayern am meisten in Oberbayern und Niederbayern. Die Zahl der Drehtage in München sank dagegen leicht.