Neu in Kino & Streaming:Welche Filme sich lohnen - und welche nicht

Dracula erwacht, und Gerard Butler hackt sich in iranische Atomanlagen: die Starts der Woche in Kürze.

Von Philipp Bovermann, Fritz Göttler, Josef Grübl, Kathleen Hildebrand, Annett Scheffel und Anke Sterneborg

Blue Beetle

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Anke Sterneborg: Der Puertoricaner Angel Manuel Soto hat ein Mash-up aus allem gedreht, was gut, geerdet und selbstironisch ist im Superhelden- und Brachial-Actionkino, von "Spiderman", "Ironman" und "Guardians of the Galaxy" bis zu den "Transformer"- Filmen. Am besten aber ist der Film immer dann, wenn er die Computereffekte ein bisschen zurückfährt und sich auf die intimen Familienmomente konzentriert. Xolo Maridueña, der charismatische Hauptdarsteller, hat mexikanische, ecuadorianische und kubanische Wurzeln. "Blue Beetle" könnte für die Latino-Community das werden, was "Black Panther" für Afroamerikaner war: ein Riesenschritt in Richtung Repräsentation.

Die letzte Fahrt der Demeter

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Anke Sterneborg: Bisher war im Kino nur zu sehen, wie Dracula zusammen mit den Ratten vom Geisterschiff an Land geht. Nun wollen der norwegische Regisseur André Øvredal und seine Drehbuchautoren genauer wissen, wie es dazu kam. Basierend auf dem von Bram Stoker in seinen Schaueroman eingearbeiteten Logbuch-Kapitel erzählen sie, wie die Besatzung der Demeter systematisch dezimiert wird. Damit ist der Film dem "Alien"-Muster näher als den klassischen "Dracula"-Erzählungen. Der Vampir ist keine tragische Gestalt, sondern ein reißendes Horrormonster, um dessen Opfer man nicht ernsthaft bangen oder trauern würde, abgesehen vom charismatischen Schiffsarzt (Corey Hawkins).

Forever Young

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Kathleen Hildebrand: In den Achtzigern war das Théâtre des Amandiers unter Leitung von Regielegende Patrice Chérau in Nanterre eine Pilgerstätte des europäischen Theaters. Valeria Bruni-Tedeschi hat selbst an der Schauspielschule des Hauses gelernt und widmet ihr, der Jugend im Allgemeinen und ihrer eigenen im Speziellen, eine mitreißende, nie zu nostalgische Hommage. Louis Garrel spielt Chéreau mit immer zu weit geöffnetem Hemd und dauerrauchend, wie einen Schwelbrand. Bei so viel Humor stören die Egozentrik und Hysterie der Figuren kein bisschen, es geht hier schließlich um Schauspieler.

Kandahar

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Fritz Göttler: Da schaut her, jetzt habt ihr besseres Internet, erklärt Gerard Butler den iranischen Soldaten, zückt sein Handy und zeigt ihnen: Fußball! Sie gucken misstrauisch. Zu Recht, denn Butler hat, für die CIA arbeitend, heimlich einen zerstörerischen Trojaner ins System einer iranischen Atomanlage gepflanzt. Auf dem Weg heim nach London lässt er sich zu einem schnellen Sonderjob in Afghanistan überreden. Aber alles geht schief, und er muss fliehen, mit seinem Dolmetscher, über Kandahar. Gerard Butler ist ein angenehmer Anti-Cruise-Actionheld, erdverbunden, und Ric Roman Waugh führt erstaunlich realistisch durch die Menge der Akteure mit ihrer jeweils privaten Moral.

Kannawoniwasein!

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Josef Grübl: Fährt ein Junge allein mit dem Zug nach Berlin und wird beklaut: Wer hier an Kästners "Emil und die Detektive" denkt, liegt bei dieser Kinderbuchverfilmung nach Martin Muser nicht ganz falsch. Es ist aber eine Geschichte aus dem Brandenburg von heute, der Junge bekommt eine kecke Ausreißerin an die Seite gestellt, gemeinsam treffen sie auf Rockerbanden, Trottel-Cops, Nudisten und Trash-Ikone Ades Zabel. Stefan Westerwelle hat ein launig erzähltes Kinder-Roadmovie inszeniert, bei dem auch Erwachsene Spaß haben.

Le Mali 70

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Fritz Göttler: Die Berliner Bigband Omniversal Earkestra feiert jeden Montag die Helden ihrer Vinylsammlung, und stößt dabei auf große Jazzmusik aus Mali. Dort hat es vor dem Militärputsch 1968 eine lebendige Bigband-Kultur gegeben. Die Berliner fahren nach Mali, suchen die Musiker von einst, gehen in die kleinsten Dörfer. In Bamako nehmen sie mit den Musikern deren Songs wieder auf, benutzen dabei ihren eigenen Sound, was Cheick Tidiane Seck von der legendären Rail Band grummeln lässt: "Er hat den Beat umgedreht, aber er will es nicht wahrhaben." Es ist die alte Frage: ob man das Alte treu reproduzieren oder weiterverwandeln soll. Eine andere Lesart, aber sie hat durchaus eine Seele. Markus CM Schmidt filmt diese Reise in den Jazz in gedämpften Bildern, die an Sepiaaufnahmen erinnern. In Mali wird die Jazzkultur derzeit erneut zurückgedrängt.

Past Lives - In einem anderen Leben

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Philipp Bovermann: In einem der schönsten Liebesfilme der vergangenen Jahre fließen über Videocalls zwei Leben ineinander. Sie kennen sich von früher aus der südkoreanischen Heimat, bevor sie in die USA ausgewandert ist, beide waren damals Kinder, jetzt taucht er wie ein freundliches Gespenst auf dem Bildschirm wieder auf. Dann, viele Jahre später, stehen sie voreinander in einem Park in New York und haben sich vieles zu sagen, mehr als man in einem Leben sagen kann. Sie ist inzwischen verheiratet, dies hier ist ihr echtes Leben. Aber was heißt das schon? Celine Song löst die Grenzen auf, auch zwischen amerikanischem und koreanischem Kino. Zurück bleiben: Hoffnung, Trauer, Zärtlichkeit, Glück.

Youth Topia

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Annett Scheffel: Der Algorithmus hat immer recht. Oder? In einer nicht allzu fernen Zukunft bestimmt er alles, auch wann die Jugendzeit vorbei und es Zeit ist, erwachsen zu werden. Der spielerisch zwischen Drama, Situationskomik und Tiktok-Ästhetik hin und her springende Film begleitet die junge Wanja. Die KI hat für sie den Traumjob ausgerechnet und eine Wohnung eingerichtet. Schon bald vermisst sie aber die Ziellosigkeit ihres alten Neon-Glitzer-Lebens. Dennis Stormers Porträt einer jungen Generation zwischen Dauerproduktivität und Digitalisierung ist etwas holzschnittartig geraten, stellt aber die richtigen Fragen: nach den Grenzen der Selbstoptimierung etwa.