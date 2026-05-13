Der Countdown ist schon fast heruntergezählt, doch dann ruft Lily „Stop!“ Die Tiere haben sich auf der Weide versammelt, um darüber zu beraten, wie sie mit dem Verschwinden ihres Schäfers George umgehen sollen. Der lag am Morgen leblos auf der Wiese, ihnen dämmert, dass er nicht wiederkehren wird.
KinoSchafe sterben nicht, sie werden zu Wolken
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Der Schafskrimi „Glenkill“ kommt ins Kino – als wollig-süße Fabel über Herdenblödheit, Herdenklugheit und den Glauben an Gott.
Von Sofia Glasl
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