Zum Hauptinhalt springen

KinoSchafe sterben nicht, sie werden zu Wolken

Lesezeit: 3 Min.

Hugh Jackman spielt den Schäfer.
Hugh Jackman spielt den Schäfer. Sony

Der Schafskrimi „Glenkill“ kommt ins Kino – als wollig-süße Fabel über Herdenblödheit, Herdenklugheit und den Glauben an Gott.

Von Sofia Glasl

Der Countdown ist schon fast heruntergezählt, doch dann ruft Lily „Stop!“ Die Tiere haben sich auf der Weide versammelt, um darüber zu beraten, wie sie mit dem Verschwinden ihres Schäfers George umgehen sollen. Der lag am Morgen leblos auf der Wiese, ihnen dämmert, dass er nicht wiederkehren wird.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite