All I Never Wanted

Die beiden Dokumentarfilmerinnen Leonie Stade und Annika Blendl spielen sich selbst, wie sie zwei Dokumentarfilme gleichzeitig drehen. Denn, so die erstaunlich geistesschlichte Idee: Man könne in einem Dokumentarfilm tiefere Wahrheiten zeigen, wenn man sie so ähnlich selbst erlebt hat - und dann einfach inszeniert. Weil Blendl auch als Schauspielerin arbeitet und Stade früher gemodelt hat, geht es in den fiktiven Dokus um eine Schauspielerin und ein Fotomodel. Beide kämpfen, reichlich hölzern erzählt, mit Sexismus. Eigentlich ein wichtiges Thema. Vielleicht sollte darüber mal jemand einen Dokumentarfilm drehen. Von Philipp Bovermann