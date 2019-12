Cunningham

Als er zum ersten Mal in Paris mit seiner Truppe auftrat, schmissen die Pariser, damals ohne Sinn für Avantgarde, mit Tomaten. Erst später, in den Sechzigern, wandte sich das Blatt, Merce Cunningham wurde der vielleicht wichtigste Schöpfer des modernen Tanzes. Alla Kovgan macht in ihrem Film, in 3D gedreht, die diskrete Ironie der Moderne erfahrbar, die all die Körper der Tänzer im Raum bestimmt, ihre Präsenz: Wir interpretieren nichts, wir zeigen etwas, wir tun etwas... Merce Cunningham, der sich und die anderen in Bewegung bringt - John Cage, Robert Rauschenberg, Andy Warhol haben begeistert mit ihm gearbeitet -, selbst über seinen Tod hinaus, 2009, im Alter von neunzig Jahren.<FG> Von Fritz Göttler