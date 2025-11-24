Wenn es ums Jammern geht, ist die deutsche Filmbranche absolute Weltspitze. Die staatliche Film- und Kinoförderung? Zu niedrig. Die Steuernachlässe für internationale Kinoproduktionen? Nicht konkurrenzfähig. Netflix & Co.? Sollten nach dem Willen von Großverbänden wie der Produzenten-Allianz oder dem Bundesverband Regie per Gesetz zu Investitionen in den deutschen Markt zwangsverpflichtet werden.
FilmWarum 2025 ein besonderes Jahr für das deutsche Kino ist
Lesezeit: 4 Min.
„Der Schuh des Manitu“ hatte zwölf Millionen Zuschauer. Und die Fortsetzung? Wie Bullys Komödie, der neue „Pumuckl“ und andere deutsche Filme abschneiden.
Von David Steinitz
Millie Bobby Brown:Vor den Augen der Welt
Millie Bobby Brown ist der größte Kinderstar der Netflix-Ära. Heute ist sie 21 und wehrt sich dagegen, nicht öffentlich erwachsen werden zu dürfen. Ein paar Gedanken zum Start der fünften und letzten Staffel von „Stranger Things“.
Lesen Sie mehr zum Thema