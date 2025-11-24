Zum Hauptinhalt springen

FilmWarum 2025 ein besonderes Jahr für das deutsche Kino ist

Lesezeit: 4 Min.

Mein Bruder, wie sind die Zahlen? Michael Bullly Herbig und Christian Tramitz in „Das Kanu des Manitu“.
Mein Bruder, wie sind die Zahlen? Michael Bullly Herbig und Christian Tramitz in „Das Kanu des Manitu“. (Foto: Constantin/herbX /Luis Zeno Kuhn)

„Der Schuh des Manitu“ hatte zwölf Millionen Zuschauer. Und die Fortsetzung? Wie Bullys Komödie, der neue „Pumuckl“ und andere deutsche Filme abschneiden.

Von David Steinitz

Wenn es ums Jammern geht, ist die deutsche Filmbranche absolute Weltspitze. Die staatliche Film- und Kinoförderung? Zu niedrig. Die Steuernachlässe für internationale Kinoproduktionen? Nicht konkurrenzfähig. Netflix & Co.? Sollten nach dem Willen von Großverbänden wie der Produzenten-Allianz oder dem Bundesverband Regie per Gesetz zu Investitionen in den deutschen Markt zwangsverpflichtet werden.

Zur SZ-Startseite

Millie Bobby Brown
:Vor den Augen der Welt

Millie Bobby Brown ist der größte Kinderstar der Netflix-Ära. Heute ist sie 21 und wehrt sich dagegen, nicht öffentlich erwachsen werden zu dürfen. Ein paar Gedanken zum Start der fünften und letzten Staffel von „Stranger Things“.

SZ PlusVon Aurelie von Blazekovic und David Steinitz

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite