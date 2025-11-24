Wenn es ums Jammern geht, ist die deutsche Filmbranche absolute Weltspitze. Die staatliche Film- und Kinoförderung? Zu niedrig. Die Steuernachlässe für internationale Kinoproduktionen? Nicht konkurrenzfähig. Netflix & Co.? Sollten nach dem Willen von Großverbänden wie der Produzenten-Allianz oder dem Bundesverband Regie per Gesetz zu Investitionen in den deutschen Markt zwangsverpflichtet werden.