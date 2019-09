In dreieinhalb Wochen beginnen die Hofer Filmtage, und peu à peu werden erste Höhepunkte bekannt. Eröffnet wird die 53. Ausgabe des renommierten deutschen Filmfestivals am 22. Oktober mit Gregory Kirchhoffs Drama "Baumbacher Syndrome", mit Tobias Moretti in der Hauptrolle. Die diesjährige Retrospektive ist dem irakisch-schweizerischen Filmemacher Samir gewidmet, den die Veranstalter als "einen der vielseitigsten und engagiertesten europäischen Filmemacher" würdigen. Der Produzent, Autor und Regisseur, Jahrgang 1955, wird persönlich in Hof erwartet, um eine Auswahl seines Werks zu präsentieren. Auch die Premiere von Samirs neuem Drama "Baghdad In My Shadow" steht auf dem Programm. Die Hofer Filmtage finden von 22. bis 27. Oktober statt, Infos zu den Filmen werden etwa Mitte Oktober veröffentlicht. Bereits am Freitag, 27. September, wird die begleitende Ausstellung "Begegnungen - Photographien zum Film" eröffnet. Die renommierte Münchner Fotografin Isolde Ohlbaum zeigt Porträts von Stars wie Klaus Kinski, Hildegard Knef, Iris Berben oder Maximilian Schell. Die Ausstellung dauert bis 1. Dezember.