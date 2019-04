29. April 2019, 18:50 Uhr Kino Georgische Filme im Werkstattkino

Mit dem Drama "Namme" von Zaza Khalvashi, das in der Originalfassung mit englischen Untertiteln gezeigt wird, beginnen am Donnerstag, 2. Mai (19 Uhr), im Münchner Filmmuseum am St.-Jakobs-Platz die Georgischen Filmtage. Bis zum Sonntag, 5. Mai, werden insgesamt sieben weitere Filme aus georgischer Produktion im Werkstattkino in der Frauenhoferstraße 9 zu sehen sein. Karten können unter der Telefonnummer 23 39 64 50 bestellt werden.