Cold War

Zwei Liebende, Wiktor und Zula, für die es keinen Platz auf der Welt zu geben scheint: nicht im kommunistischen Polen, wo die beiden sich nach dem Krieg kennenlernen, und nicht in Paris, wohin Wiktor 1952 flieht. Pawel Pawlikowski entwirft in einem fast quadratischen Filmformat verführerisch schöne, coole Schwarz-Weiß-Bilder, die die Figuren einengen, in denen sie aber immer wieder auch fast verloren gehen. Von Ort zu Ort werden die Liebenden getrieben und von einer Klangwelt in die nächste: Beide sind Musiker, aber weder Volksmusik noch Jazz, weder Chanson noch der Rock´n Roll, zu dem Zula leidenschaftlich tanzt, können beiden eine Heimat bieten. Von Martina Knoben