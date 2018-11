25 km/h

Was geschieht, wenn sich zwei Brüder (Lars Eidinger und Bjarne Mädel), zerstritten, tief in der Midlife-Crisis, auf ihre unbekümmerte Kindheit besinnen? Sie besteigen nach viel Alkohol unrasiert, ungekämmt und mit rot unterlaufenen Augen ihre alten Mofas, die seit Jahrzehnten in der Scheune des verstorbenen Vaters herumstehen. Und fahren in dieser Tragikomödie von Markus Goller mit 25 km/h vom Schwarzwald bis zur Ostsee. Auf dem Weg begegnen sie guten und bösen Geistern - vor allem aber ihren eigenen. Von Ekaterina Kel