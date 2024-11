Neu in Kino & Streaming:Welche Filme sich lohnen – und welche nicht

YouTube Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von YouTube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.

Josef Grübl: Tunten, Stricher, Alkoholiker: Das waren die bevorzugten Modelle des Fotografen Jürgen Baldiga, der als Arbeiterkind im Ruhrgebiet aufgewachsen war und 1979 ins geteilte Berlin kam. Er feierte, jobbte und prostituierte sich, im Jahr 1984 erfuhr er von seiner HIV-Infektion. Mit seiner Kamera wurde er zum Chronisten der schwulen Subkultur Westberlins. Markus Stein erinnert in diesem Dokumentarfilm an einen früh verstorbenen Künstler (Baldiga starb 1993) und an eine Zeit, in der viel zu viele junge Männer an den Folgen von Aids zugrunde gingen.

Caddo Lake

Florian Kaindl: Die Landschaft ist beeindruckend, das steht schon mal fest. Mit der Wahl des Schauplatzes haben Celine Held und Logan George alles richtig gemacht. Die mystische Gegend rund um den Caddo Lake zwischen Louisiana und Texas passt hervorragend zu den seelisch verwundeten Figuren in ihrem Film. Paris (Dylan O’Brien) will den wahren Grund für den Unfalltod seiner Mutter herausfinden. Ellie (Eliza Scanlan) sucht verzweifelt nach ihrer verschwundenen Halbschwester. Die Handlung folgt den Getriebenen parallel auf ihrem Weg übers Wasser, in den Morast, ohne dass man ahnen würde, in welche Richtung es geht. Bis die Macher sich für einen Twist entscheiden, den man exakt so schon aus einer sehr erfolgreichen deutschen Mystery-Serie kennt. Das mindert die Freude beim Zuschauen dann doch beträchtlich.

City of Darkness

Sofia Glasl: Hongkong Mitte der Achtzigerjahre. Der Stadtteil Kowloon hat die weltweit höchste Einwohnerdichte. Er ist unübersichtlich, verwinkelt und so eng bebaut, dass weder das Sonnenlicht noch das Gesetz hier eine Chance haben. In diese „City of Darkness“ stolpert der Flüchtling Chan Lok-kwan und gerät zwischen die Fronten verfeindeter Banden. Knapp 20 Jahre lang versuchten die namhaftesten Filmemacher Hongkongs, die Graphic Novel über dieses mythische Viertel zu verfilmen. Als kaum noch jemand daran glaubte, gelang dem Underdog Soi Cheang nun der Coup. Sein brillant choreografiertes Action-Spektakel ist an den Hongkonger Kinokassen einer der erfolgreichsten Filme des Landes, und er geht auch für Hongkong ins Oscar-Rennen.

Der Vierer

Josef Grübl: Ein langjähriges Paar will seine eingeschlafene Beziehung retten, indem es ein anderes Paar in sein Schlafzimmer einlädt. So etwas kann natürlich nur in die Hose gehen, so etwas will komödiantisch erzählt werden: In Ivan Sáinz-Pardos Remake einer spanischen Sexkomödie geht es nicht so sehr um den Sex, sondern um die Paarprobleme mittelalter Großstädter. Sie haben die Regeln des Spiels vielleicht ein wenig verlernt, möchten aber nach wie vor wahrgenommen und begehrt werden: Die deutsche Beziehungskomödie steckt jetzt in der Midlife-Crisis.

Emilia Pérez

Fritz Göttler: Er ist ein eher widerlicher Typ, der Drogenboss Manitas in Mexico City. Er will raus aus dem Geschäft, rein in eine neue Existenz, eine richtig neue – eine Frau will er werden, namens Emilia Pérez. Die trans Actrice Karla Sofía Gascón spielt beide, den monströsen Manitas und die coole, elegante Emilia. Jacques Audiard hat das alles in einem spekulativen Realismus inszeniert, mit einer Menge Gesangs- und Tanznummern (spanisch), die die hässliche, verrückte Wirklichkeit nicht abbilden, sondern ihre Mechanismen bloßlegen. Frankreichs Beitrag für den besten fremdsprachigen Film bei der nächsten Oscarverleihung.

Jeff Koons: A Private Portrait

Anke Sterneborg: Alle haben sich lieb, die acht Kinder ihren Vater, die Frau ihren Mann, die Schwester ihren Bruder, die Biografin, die Kollegen und Galeristen den Künstler, der zu Hause auf der Farm seines Großvaters auf dem Wohnzimmersofa oder dem Traktor sitzt. Die Nähe, die schon im Titel zum Programm erhoben ist, lässt Pappi Corsicatos Künstlerporträt zwischen Home Story, Hofberichterstattung und Werbefilm für die Marke Koons keinen Raum für kritische Reflexion, etwa über die Nähe zum Kitsch oder wiederholte Prozesse wegen Urheberrechtsverletzung. Wie die Skulpturen aus poliertem Edelstahl, mit denen Jeff Koons berühmt wurde, bietet auch der Film nur spiegelglatte Oberflächen, nirgendwo Widerstände. Einer der Söhne bekundet stolz, dass er vom Vater gelernt habe, erfolgreich zu sein.

Togoland Projektionen

Philipp Stadelmaier: Jürgen Ellinghaus reist durch Togo und zeigt den Menschen Filme, auf denen ihre Vorfahren zu sehen sind – gedreht hat sie der „Afrikaforscher“ Hans Schomburgk, der um 1913 die deutsche „Musterkolonie“ besuchte. Doch irgendwie funkt es nicht: Die Menschen reagieren eher belustigt, der Ton der Reportage bleibt distanziert. „Gehören“ Schomburgks rassistische Bilderwelten wirklich zu Togo? Sind sie nicht eher ein Spiegel der Deutschen? Hätte Ellinghaus seine Reise nicht durch Deutschland machen müssen?

Vaiana 2

Kathleen Hildebrand: Klar, es ist schwer, einem so walhaigroßen und Millionen Herzen biolumineszent erleuchtenden Kassenschlager nachzufolgen, wie das animierte Polynesien-Abenteuer-Musical „Vaiana“ es 2016 gewesen ist. Aber auch wenn die Songs diesmal so schnell vergessen sind wie verklungen und der herrlich selbstverliebte Halbgott Maui (Dwayne Johnson) erst nach der Hälfte des Films auftaucht: Die türkisblau und grün leuchtende Welt, die Disney für seine coolste Heldin erschaffen hat, ist nicht nur fantastisch animiert. Sie strotzt auch vor irrer kinetischer Energie aus Schiffshüpfen, Stammestänzen und Ozeanstrudeln. Und der Plot des Films von David G. Derrick Jr., Jason Hand und Dana Ledoux Miller– Vaiana muss die polynesischen Gesellschaften aus ihrer Insel-Isolation befreien – könnte zeitgemäßer kaum sein. Away, away!

Vena

Annett Scheffel: Einen so kraftvollen deutschen Debütfilm wie den von Chiara Fleischhacker gab es vielleicht seit „Systemsprenger“ nicht mehr. „Vena“ erzählt zärtlich und überhaupt nicht belehrend von der schwangeren Jenny, die niemandem vertraut, schon gar nicht sich selbst, aber trotz Drogensucht und anstehender Haftstrafe dafür kämpft, nicht am Leben zu scheitern. Halb Milieustudie, halb empathisches Porträt einer jungen Frau (von Emma Nova in all ihrer Abwehrhaltung und mühsamen Selbstsuche toll gespielt) und immer voll mittendrin in der widersprüchlichen Welt seiner Protagonistin zwischen Muttergefühlen und Verantwortungslosigkeit, rosa Plüsch, Techno und Crystal Meth.