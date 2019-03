Beach Bum

Matthew McConaughey spielt in Harmony Korines Film einen lallenden Hallodri namens Moondog, der stolpert statt geht, der schwafelt statt spricht, der sich in den neonfarbenen Nächten von Key West treiben lässt. Die episodische Handlung lässt Moondog in mal mehr, mal weniger kuriosen Situationen seine Grundgelassenheit demonstrieren. Die anderen Figuren - und der Film selbst - bewundern ihn als eine Art spirituellen Guru. Dabei ist seine Unangestrengtheit vor allem ziemlich anstrengend. Von Jan Jekal