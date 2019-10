Djon África

Sein Vater ist einer, der das Leben liebt. Miguel (Miguel Moreira) soll ihm ähnlich sein, heißt es. Er selbst kennt den Vater nicht. Um ihn zu finden, verlässt der junge Mann Portugal Richtung Kapverden, wo er auch nicht richtig hingehört. Er sucht am Meer, in den Bergen, er sucht, wenn er tief ins Grogue-Glas schaut - und findet immerhin sich selbst. Stark sind die Bilder, in denen die Natur dominiert, denn Filipa Reis und João Miller Guerra zeigen ein Stück Welt, das man im Kino selten sieht. Von Ana Maria Michel