In seinen bisherigen Kinorollen, als Computerhacker in "23" oder SS-Mann in "Inglourious Basterds", spielte August Diehl oft gewiefte, eloquente Trickser und Täuscher. So gesehen hat der amerikanische Regisseur Terrence Malick ihn in seinem neuen Wunderwerk "Ein verborgenes Leben" eher gegen den Strich besetzt: Diehl, 44, spielt die Hauptrolle des Landwirts Franz Jägerstätter im Österreich der frühen Vierzigerjahre, der entschieden und stur den Wehrmachtsdienst ablehnt, dafür verhaftet und hingerichtet wird. Immer wieder muss er sich fragen lassen: Willst du, rein für die pazifistische Haltung, die am Verlauf des Krieges nichts ändern wird, wirklich deine Zukunft opfern?