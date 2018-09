23. September 2018, 18:52 Uhr Kino Durchatmen und weitermachen

Eva Trobisch erzählt im Film "Alles ist gut" von einer Frau, die sich nach einer Vergewaltigung nicht zum Opfer machen lassen will

Interview Von Christiane Lutz

Die Idee zu "Alles ist gut" entstand lang vor "Metoo", und doch wirkt der Film wie ein Kommentar zur Debatte. HFF-Absolventin Eva Trobisch erzählt darin die Geschichte von Janne, die nach kurzem, erzwungenem Sex versucht, ihr Leben weiterzuleben, als sei nichts gewesen. Damit hat Trobisch Preise in Locarno und dem Filmfest München gewonnen. Nun geht sie mit Hauptdarstellerin Aenne Schwarz auf Kinotour.

SZ: Im Film ist eine Vergewaltigung zu sehen, trotzdem kommt der Begriff Vergewaltigung kein einziges Mal vor. Warum?

Eva Trobisch: Das ist nicht der Begriff, den die Figur Janne wählt. Beide - Janne und Martin - versuchen, im Film herauszufinden, was das eigentlich war. Sind darin abhängig voneinander.

Haben Sie den Film von dem sexualisierten Übergriff her gedacht?

Nein. Am Anfang war da die Figur von Janne. Die Art, wie sie im Leben steht. Eine starke, gebildete Frau, die Dinge mit Ratio angeht. Die überhaupt nicht das Gefühl hat, zum unterdrückten oder schwachen Geschlecht zu gehören. Im nächsten Schritt hat mich interessiert, wie so eine Person mit einem Vorfall umgeht, der einen - in der öffentlichen Wahrnehmung - zum Opfer macht.

Das Gesicht zur Sonne, den Schatten hinter sich: Janne (Aenne Schwarz) nimmt sich vor, sich ihr Leben nicht von eineinhalb Minuten schlechtem Sex versauen zu lassen. Doch das ist schwerer als gedacht. (Foto: Trimafilm)

Auf einer Party feiert Janne mit Martin, sie trinken, flirten. Er will mehr, sie sagt nein, er lässt nicht locker. Sie wehrt sich vergeblich und lässt ihn irgendwann gewähren. Ist Janne ein Opfer?

Ja und nein. Das ist ja das Interessante. Sie hat den Anspruch, selbst zu entscheiden, ob sie zum Opfer gemacht wird und wer sie zum Opfer macht. Und sie entscheidet, das für sich als missglückten Abend einzuordnen und eben nicht als Vergewaltigung, die sie vielleicht zu anderen Konsequenzen verpflichten würde. Außerdem ist sie überhaupt nicht bereit, dem Vorfall Macht über sich zu geben. Als sie antestet, davon zu erzählen, schlägt ihr ein aufgeladener Betroffenheitsgestus entgegen, dem sie sich nicht aussetzen will. So sieht sie sich nicht.

Allerdings ist Janne nicht sehr glücklich, ihre Beziehung leidet. Warum konnten Sie die Selbstbestimmtheit nicht bis zum Ende durcherzählen?

Die intellektbasierte Selbstbestimmtheit hat eben Grenzen. Emotionale, leibliche, soziale. Janne ist Teil eines Systems, das war für mich immer extrem wichtig. Man ist nicht allein mit seinen Entscheidungen. Wenn sich eine Frau entscheidet, dass sie kein Opfer ist, entscheidet sie auch für den anderen, dass er kein Täter ist. Der aber hat vielleicht eine andere Meinung. Ihrem Freund schreibt sie die Rolle des Ahnungslosen zu. Es ist ihr gutes Recht zu schweigen, aber sie entmündigt ihn dadurch. Die Komplexität hat mich interessiert.

Eva Trobisch, 35, hat an der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) Regie studiert. "Alles ist gut" ist ihr Abschlussfilm, für den sie auch das Drehbuch schrieb. Er wurde in Locarno und beim Filmfest ausgezeichnet. (Foto: Kerstin Kais)

Im Zuge der "Metoo"-Debatte werden Frauen ermutigt, sexualisierte Übergriffe auch als solche zu benennen. Ist das ewige so tun, als sei nichts, nicht ein Problem?

Als strukturelles Problem ist das ganz sicher toxisch und muss bekämpft werden. Dennoch finde ich, es muss die Entscheidung des Einzelnen sein, was der beste Umgang mit einem solchen Vorfall ist. Eine pauschale Antwort auf individuelle Erlebnisse finde ich schwierig. Auch Verdrängen kann ja ein probates Mittel sein, ebenso wie die Entscheidung, es mit sich oder gar dem Täter zu klären und es nicht öffentlich zu machen. Wer sind wir zu sagen, was richtig oder falsch ist? Von einer Frau zu erwarten, wie sie sich zu fühlen und zu handeln hat, ist doch der nächste Übergriff.

Der Film zeigt genau jene Grauzone, jene Ambivalenz, über die bei "Metoo" so viel diskutiert wird. Was einer übergriffig findet, kann für den anderen okay sein?

Ich glaube nicht, dass es für Janne okay ist. Aber sie ist eine Figur, die aus diversen Gründen, innerlichen wie äußerlichen, entscheidet, der Sache keinen Raum in ihrem Leben zu geben. Warum sie das tut und was das für Konsequenzen hat, wird sehr unterschiedlich interpretiert. Manche sehen ganz klar eine Frau, die Opfer einer Sexualstraftat geworden ist, das erst verdrängt und später daran zerbricht. Andere empfinden sie als starke, selbstbestimmte Frau, die der Situation mit Stolz, Trotz und Würde begegnet. Jeder geht in einen persönlichen Dialog mit den Film, basierend auf den eigenen Erfahrungen. Alles ist irgendwie Teil der Wahrheit.

Also war es nicht Ihr Plan, einen Film über sexualisierte Gewalt zu machen?

Ich bin nie angetreten, einen Themenfilm über eine Vergewaltigung zu machen. Mir geht es um Grenzen der Selbstbestimmtheit. Um Machtverhältnisse, Abhängigkeiten und irgendwo, klar, auch Geschlechterrollen. Und um das Systemische. Die Figuren wollen alle irgendwie das Richtige tun und schaden anderen damit. Dieses nicht aufzulösende Dilemma berührt mich.

Janne bleibt auch gegen Martin nur die Macht der moralischen Überlegenheit.

Sicher könnte sie sich auch einen Kerzenständer schnappen. Er ist kein Typ, der sie an den Stuhl gefesselt hätte. Irgendwann lässt sie ihn aber machen. Im Regiebuch steht: "Als er fertig ist, steigt sie über ihn wie über den Verlierer eines Boxkampfes." Die Haltung scheint ihr in dem Moment als ihre einzige Waffe, diese nutzt sie auch.

Sie brechen in "Alles ist gut" konsequent Erwartungen an Opfer, Täter, an Frauen und Männer. Welchen Erwartungen sind Sie als Filmemacherin ausgesetzt?

Wir sind weit von einem Gleichgewicht zwischen männlichen und weiblichen Filmschaffenden entfernt. Daran müssen wir arbeiten. Im Moment wird der weibliche Blick gesucht. Davon profitiere ich vielleicht. Dann wiederum frage ich mich, was ist der weibliche Blick? Es ist halt mein Blick, und hoffentlich haben meine Kolleginnen einen anderen. Nur einen Preis dafür, dass ich eine Frau bin, möchte ich nicht bekommen.

