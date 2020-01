Wenn am Ende die Sonne aufgeht und der Vampir zu Staub zerfällt, setzen die Musiker ihren größten Spezialeffekt ein: Sie nehmen die Hände von ihren Instrumenten. Sechs Sekunden lang wird es still sein, sowohl Geige, als auch Klavier und Percussion verstummen. "Das ist ungewöhnlich lang", sagt Sabrina Hausmann - und daher umso effektiver.

Die Münchner Violinistin ist Mitglied eines dreiköpfigen Ensembles, das sich auf die Live-Vertonung von Stummfilmen spezialisiert hat. Da ist absolute Stille etwas Besonderes, denn stumm waren die Filme aus der Anfangszeit der Kinematografie eigentlich nie. Bereits in ihrer Entstehungszeit vor etwa hundert Jahren gab es Künstler, die die ohne Tonbegleitung hergestellten Werke im Kinosaal musikalisch untermalten und somit eine Art bebildertes Konzert gaben. Oder eine von Melodien begleitete Bilderreise, je nach Sichtweise.

Das Ensemble rund um Hausmann hält an dieser schönen Filmaufführungstradition fest, es spielt regelmäßig im Filmmuseum, aber auch bei den Internationalen Stummfilmtagen Bonn oder der Regensburger Stummfilmwoche. Jetzt kommt eine neue Veranstaltungsreihe hinzu: Am Sonntag, 12. Januar, startet das Aljoscha Zimmermann Stummfilmfestival in der Reaktorhalle der Münchner Musikhochschule.

Der Titel des Festivals soll an den gleichnamigen, vor zehn Jahren in München verstorbenen Komponisten und Pianisten erinnern, der im Laufe seiner Karriere etwa 400 Stummfilme vertonte, regelmäßig auftrat und so zu einer international bekannten Koryphäe wurde. Sabrina Hausmann ist Zimmermanns Tochter, sie spielt Geige und war auch Mitglied seines Ensembles; ihr geht es um die Bewahrung des filmmusikalischen Erbes ihres Vaters.

Dieser erhielt Ende der Achtzigerjahre von Enno Patalas, dem damaligen Leiter des Münchner Filmmuseums, den Auftrag, Sergej Eisensteins Meisterwerk "Panzerkreuzer Potemkin" anlässlich einer Wiederaufführung live zu vertonen. Die Originalmusik von Edmund Meisel gab es noch, doch die Musiken von vielen anderen Stummfilmen gingen im Laufe der Jahrzehnte verloren. Andere Filmmusiken waren nicht so gut, so dass sie zu Recht in Vergessenheit gerieten. Also dachte sich Zimmermann selbst etwas aus. Seine erste eigene Komposition war die für Friedrich Wilhelm Murnaus "Nosferatu - Eine Symphonie des Grauens". Der 1922 entstandene Vampirfilmklassiker wird auch zum Auftakt des neuen Stummfilmfestivals gezeigt, inklusive der sechs Sekunden langen Pause am Ende des Films.

An zwei weiteren Abenden stehen Ernst Lubitschs Gesellschaftskomödie "Die Austernprinzessin" (Samstag, 18. Januar) und Murnaus "Faust - Eine deutsche Volkssage" (Sonntag, 19. Januar) auf dem Programm. Sabrina Hausmann weiß, wie schwer es ist, eine neue Veranstaltungsreihe im übervollen Münchner Kulturkalender zu etablieren, deshalb setzt sie bei der ersten Ausgabe auf bekannte Klassiker.

Gemeinsam mit dem Pianisten Mark Pogolski hat sie das Festival auch organisiert, musikalisch begleitet werden die beiden vom Perkussionisten Markus Steiner. Wenn es gut läuft, will das Ensemble beim nächsten Mal noch mehr und dann auch unbekanntere Filme ins Programm nehmen. Das Repertoire ist groß: Der Bestand der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, die ihnen die drei genannten Filme zur Verfügung stellte, umfasst etwa 2000 Stummfilme.

Die Begeisterung für diese ursprüngliche Form des Kinos habe sie von ihrem Vater geerbt, sagt Hausmann: "Man ist gleichgestellter Partner des Films, kann aber auch parallel Kontrapunkte setzen." Als Musikerin sei sie in der Lage, all das hervorzuheben, was auf der Leinwand nicht zu sehen ist, die Gefühlslage oder das Innenleben der Filmcharaktere etwa. Oder wie Aljoscha Zimmermann einmal sagte: "Wir mischen uns live in das Geschehen des Films ein."

Aljoscha Zimmermann Stummfilmfestival, Auftakt am Sonntag, 12. Januar, 19 Uhr, Reaktorhalle der Hochschule für Musik und Theater München, Luisenstr. 37a