6. März 2019, 18:51 Uhr Kino Die Geister, die sie rief

Doris Dörrie hat ein Faible für Japan und Gespenster. In ihrem neuen Film "Kirschblüten & Dämonen" holt sie die Toten zurück, um Identitätskrisen der Hinterbliebenen zu lösen. Die Kernfrage stellt sich die Regisseurin selbst: Wie frei sind wir wirklich?

Interview von Bernhard Blöchl

Bei der Premiere vor einer Woche in München bezeichnete Doris Dörrie ihren Film als "wildes Ding" und "Horror-Action-Romcom". Man kann "Kirschblüten & Dämonen", der an diesem Donnerstag in den Kinos startet, auch als mutigen, fordernden Arthouse-Epilog zum tragikomischen ersten Teil betrachten. Mehr als zehn Jahre sind seit dem Erfolg von "Kirschblüten - Hanami" vergangen.

SZ: Frau Dörrie, spukte eine Fortsetzung bereits bei Teil eins durch Ihren Kopf?

Doris Dörrie: Niemals! Ich hätte geschworen, gefühlte neun Jahre lang, dass ich niemals eine Fortsetzung drehen würde. Ich habe ja überhaupt noch nie eine Fortsetzung gedreht. Selbst von "Männer" nicht, was mir bis heute angetragen wird.

Was hat den Ausschlag gegeben, die Geschichte der Familie Angermeier weiterzuerzählen?

Die Idee kam sehr plötzlich. Sie hatte stark mit der Beschäftigung mit den Gespenstern in Fukushima zu tun. Und dass ich mich verstärkt mit japanischen Geistern auseinandergesetzt habe, für verschiedene Projekte. Im japanischen Kontext ist es ja völlig normal, dass alle anwesend sind, auch die Geister. Und dann dachte ich mir, okay, die toten Eltern können wieder da sein. Das war der Zündfunke.

Die Eltern, erneut gespielt von Elmar Wepper und Hannelore Elsner, holen Sie als Geister zurück. Maximilian Brückner dagegen mussten Sie beim Dreh durch Golo Euler ersetzen, der nun den jüngsten Sohn Karl gibt, und damit die zentrale Rolle. Hatten Sie keine Bedenken, dass der Zuschauer womöglich nicht mitgeht?

Na ja, überlegen musste ich da nicht lange. Weil alle anderen Zeit hatten und sofort zugesagt haben. Wir konnten nicht riskieren, dieses ganze Gebäude wieder auseinanderfallen zu lassen wegen Maximilian, der leider festsaß bei Dreharbeiten in Lappland. Aber wie das oft so ist beim Film: Wenn etwas gar nicht klappt und man sehr traurig ist, dann ergibt sich etwas Neues. Ich war dann sehr glücklich, mit Golo Euler zu arbeiten. Und ich bin erstaunt, wie wenig der Wechsel das Publikum beschäftigt. Auch darüber, dass viele meinen, es wäre genau dieselbe Besetzung.

Intersexueller Ausdruckstanz: Karls (Golo Euler) Leben entwickelt sich in eine unerwartete Richtung. (Foto: Constantin)

Ach!

Ja, es kommt immer sehr darauf an, wie stark Sie diesen Karl präsent haben aus dem ersten Teil. Man muss den ersten Teil auch gar nicht kennen, um den neuen Film zu verstehen.

Sehr präsent sind erneut japanische Sichtweisen. Seit 35 Jahren reisen Sie regelmäßig in das Land. Inwiefern hat Ihre Faszination für Japan den neuen Film geprägt?

Eine Japanisierung, die bei mir inzwischen eingesetzt hat, besteht darin, sehr viele Dinge möglich sein zu lassen, die im westlichen Kontakt erst mal nicht so leicht möglich sind. Nur: Im Kino ist alles möglich! Zum Beispiel, dass der schwarze Dämon auftaucht, der ist einfach da. Das ist eine sehr japanische Herangehensweise, dass auch unsichtbare Dinge sichtbar sind und niemand daran Anstoß nimmt oder sich auch nur wundert.

Der Film handelt von Karls Dämonen, von Verlust und der Frage, wer bin ich und wer darf ich sein, vor allem in einer Familie. Über Geschlechterrollen, die hier zur Sprache kommen, wird gerade viel diskutiert.

Ja, das scheint ein Dämon unserer Zeit zu sein, diese große Unsicherheit, die in die Identitätsdiskussion gekommen ist. Das Gefühl zu haben, dass der Boden auch in der biologischen Zuordnung immer mehr schwankt. Das interessiert mich sehr! Interessanterweise haben Männer damit sehr viel größere Probleme als Frauen.

Karl muss im Film mehrmals den Satz hören: "Du bist doch kein Mann!"

Ich frage mich, wie oft ich mich am Tag eigentlich als Frau definiere? Diese Zuschreibungen passieren ja meistens nur durch außen. Ich selber wache doch nicht auf und sage: Oh, ich bin eine Frau! Die Kunst ist es, sich von Zuschreibungen zu befreien. Wie frei sind wir wirklich? Wie sehr dürfen wir aufblühen und das sein, was vielleicht wirklich unser Kern ist?

In gewisser Weise sind beide "Kirschblüten"-Teile denn auch Filme über Männlichkeit. Rudi und Karl entdecken beide ihre weiblichen Seiten, der eine weniger, der andere extrem schmerzhaft. Karl tun Sie, ohne jetzt zu viel zu verraten, richtig weh im neuen Film.

Oh ja! Und da interessiert mich halt immer das Überschreiten von Grenzen. Alle Grenzen, die gesetzt werden, die hinterfrage ich automatisch. So bin ich anscheinend immer schon gestrickt gewesen: Dass mich jede Grenze auffordert, sie überwinden zu wollen oder sie zu hinterfragen. Ich habe nie irgendwo reingepasst! Ich war immer zwischen den Stühlen. Auch Karl passt ja in keine Schublade am Ende seiner Reise. Dass einem die Neugier auf das eigene Leben erlaubt wird, und auch die eigene Entwicklung in eine unvorhergesehene Richtung erlaubt wird, das ist ein Traum, den ich für mich selbst und alle anderen hege.

Ihre Freiheit als Künstlerin haben Sie sich über viele Jahre erarbeitet. Der neue Film ist ein wilder Genremix, mehr Horror als Komödie, mehr Arthouse als Mainstream. Wie schwer war es, das durchzubringen?

So ein Ding wie das hier zu stemmen, was ja wirklich wild und frei ist, das ist schon schwierig. Besonders jetzt, weil die Formatierung im Kino so extrem geworden ist. Weil es sehr schwer geworden ist, die Leute dazu zu bringen, sich ins Kino aufzumachen und sich etwas anzuschauen, das nicht komplett formatiert ist. Ich sehe mit Sorge, dass auch da die Grenzen so eng werden, weil wir Angst davor haben, dass uns etwas überraschen könnte oder anderes erwischen könnte, als wir denken.

Ein Dämon des Kinos sind die zunehmenden Streaming-Angebote. Beim Literaturfest München haben Sie einen Abend zur Sky-Serie "Patrick Melrose" moderiert. Haben eigentlich Netflix, Amazon etc. bei Ihnen schon angeklopft?

Wie jeder entwickle ich Serien und werde auch gefragt. Ich finde das interessant und schön, und es gibt große Versprechen, was alles möglich ist. Aber das Kino als mythischen Ort möchte ich nicht aufgeben.

Um das Kino muss man kämpfen, kürzlich wurde in München das Aus für das Gabriel bekannt.

Doris Dörrie, 63, lebt als Regisseurin, Drehbuchautorin, Schriftstellerin und Hochschulprofessorin für Creative Writing in München. Sie hat viele Preise gewonnen, etwa den Bayerischen Filmpreis für "Kirschblüten - Hanami". (Foto: Mathias Bothor)

Ja. Auf der anderen Seite gibt es das neue Arri, das ist doch sensationell! Dass sich Investoren trauen, so viel Geld auszugeben für einen Ort, der es im Moment nicht so einfach hat. Ich freue mich sehr, die Premiere dort gehabt zu haben. Auch weil ich doch mit dem Flebbe aufgewachsen bin.

Ach, Sie kennen Hans-Joachim Flebbe, den Arri-Betreiber und Kino-Mogul aus Ihrer frühen Zeit in Hannover?

Ja, der hat in Hannover ein Programmkino programmiert, als ich ein Teenager war. Das war meine erste Filmhochschule sozusagen, da bin ich wirklich jeden Abend mit der Straßenbahn hingefahren - und das war ziemlich weit draußen, in Linden. Da gab es ein altes Kinoehepaar, das aufgeben wollte, die dann aber den Joachim Flebbe programmieren haben lassen. Das war ein Filmfreak, der kannte sich aus, und er hat Filme gebracht, die sonst niemand gespielt hat. Und da sind wir hingewallfahrtet. Wir wussten nie, was es für ein Film war, es war immer überraschend und toll.

Eine weitere langjährige Begleiterin von Ihnen ist Molly von Fürstenberg. "Kirschblüten & Dämonen" ist Ihre erste Olga-Film-Produktion ohne die einstige Chefin. Wie hat sich das für Sie angefühlt?

Schon traurig, klar. Es ist traurig, wenn eine Ära zu Ende geht. Und es ist schwer, damit zurechtzukommen, für sie, für mich, für alle anderen in der Firma.

Mit ihr haben Sie in den Achtzigern unter anderem "Männer" gemacht.

Ja. Und Molly von Fürstenberg war immer die Einzige, die bei den Mustern, die man früher noch gesichtet hat jeden Abend, bei "Männer" gelacht hat. Niemand hat gelacht, die ganze Drehzeit über. Aber Molly hat immer laut gelacht. Ich habe lange nicht verstanden, warum. Bis dann der Film Premiere hatte und alle lachten.

Traurig dagegen ist der Tod der Schauspielerin Kiki Kirin ("Shoplifters") 2018. Am Ende Ihres Films singt Sie noch: "Verliebe dich jetzt, Mädchen, bevor deine Lippen blass werden und deine Wangen nicht mehr rot sind, denn das Leben ist kurz, und wer weiß, ob es ein Morgen gibt."

Das war die letzte Einstellung ihres Lebens!

Gespenstisch, bei den Zeilen ...

Ja, das hat uns alle sehr angerührt. Vor allem aber auch, weil sie so eine bodenständige, lustige Person ohne irgendwelche Sentimentalitäten war. Mit ihr arbeiten zu dürfen, war ein großes Glück.