Charlotte Rampling wird in diesem Jahr die Jury des Münchner Filmfestivals "Kino der Kunst" leiten. Neben der Schauspielerin sitzen auch Kameramann Christopher Doyle und die Künstlerin Teresa Hubbard in der Jury. Das Festival, das vom 22. bis 26. April stattfindet und rund 50 Filme aus 30 Ländern zeigt, widmet sich dem Thema "Verbotene Schönheit", untersucht die Grenzübergänge von Ästhetik und politischer Kunst. Fest steht die in Seoul geborene und in New York lebende Preisträgerin Anicka Yi, deren "sensorielle Grenzüberschreitung" und die Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung die Jury überzeugten. Im Rahmen der Abschlussveranstaltung am 26. April wird ihr der mit 10 000 Euro dotierte Preis für ihr medienüberschreitendes Gesamtkunstwerk verliehen.

