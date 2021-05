Von Juli an dürfen die Kinos bundesweit öffnen, unter strengen Auflagen. Aber tun sie das auch? Was Betreiber vom Start erwarten, wie Hollywood die Branche in der Pandemie auf den Kopf gestellt hat - und mit welchen Blockbustern nun zu rechnen ist.

Von David Steinitz

Spricht man deutsche Kinobesitzer in diesen Tagen auf das Bundesland Bayern an, dann fallen mitunter Wörter, die man unmöglich in einer Tageszeitung wiedergeben kann. Es geht um die Wiedereröffnung ihrer Spielstätten, und viele Betreiber sind, vorsichtig formuliert, nicht so ganz einverstanden mit den Möglichkeiten, die ihnen die Bayerische Staatsregierung bietet.