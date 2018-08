28. August 2018, 18:52 Uhr Kino Bleibt alles anders

Das Programm zum Fünf-Seen-Filmfestival steht fest

Das Motto des diesjährigen Fünf-Seen-Filmfestivals lautet "Zeit". Wie der Leiter Matthias Helwig bei der Pressekonferenz am Dienstag in München erklärte, soll die am 6. September beginnende zwölfte Ausgabe der Start einer Trilogie sein; die folgenden Schwerpunkte drehen sich um Raum und Bewegung. "Zeit ist in unserer schnelllebigen Gesellschaft ein großes Thema", sagte Helwig. "Die Zeit, die uns fehlt, die Zeit, die wir brauchen, die Zeit, die wir haben. Zeit, die sich dehnt, und Zeit, die sich auf einen Moment verkürzt. Dies alles wird im Film abgebildet, zum Beispiel im Rhythmus des Schnitts oder in der Länge der Formate Kurzfilm, Spielfilm, Epos oder Serie."

Neu ist nicht nur das Motto, sondern auch der Termin: Von Donnerstag, 6., bis Samstag, 15. September, findet das Festival zum zwölften Mal statt, in Starnberg, Gauting und Seefeld. In den Jahren zuvor hatte die oberbayerische Filmschau ihren festen Platz Ende Juli/Anfang August. Viele Fixpunkte bleiben erhalten. Weiterhin geben wird es etwa die beliebte Dampferfahrt auf dem Starnberger See, wo Kurzfilme zur Aufführung kommen und der Preis "Das Goldene Glühwürmchen" verliehen wird (11. September).

Eröffnet wird das Fünf-Seen-Filmfestival mit Wolfgang Fischers Drama "Styx", das bei der Berlinale uraufgeführt wurde. Die deutsch-österreichische Koproduktion handelt von einer erfolgreichen Notärztin, die mit einem Segelschiff auf dem Atlantischen Ozean unterwegs ist. Als sie ein überladenes Flüchtlingsboot entdeckt, das unterzugehen droht, versucht sie, Hilfe zu organisieren. Sie kann nicht alle retten, und niemand scheint ihr helfen zu wollen. Der Spielfilm wird insgesamt drei Mal auf dem Festival zu sehen sein. Insgesamt stehen 150 Werke auf dem Programm, darunter zwei Weltpremieren, 19 Deutschlandpremieren, 26 Süddeutschlandpremieren sowie sechs Bayernpremieren. Mehr als 120 Gäste, darunter die deutschen Filmemacher Dominik Graf und Josef Bierbichler sowie die Editorin Bettina Böhler, werden erwartet und in etwa 100 Filmgesprächen zu Wort kommen. Mehrere Jurys wählen die Gewinner der folgenden Wettbewerbe aus: Fünf-Seen-Filmpreis, Dokumentarfilmpreis, Horizonte-Filmpreis, Dachs-Drehbuchpreis. Programm unter fsff.de, Karten von nun an im Vorverkauf.