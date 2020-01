Heimat ist vielschichtig und nicht eindeutig definierbar. Für Günther Knoblauch ist "Heimat da, wo sich Menschen zamsitzen und reden". Der ehemalige Landtagsabgeordnete (SPD) ist Vorsitzender des Vereins "Internationales Festival des Neuen Heimatfilms". Am Donnerstagabend stellte er in München zwei regionale Projekte vor, die in naher Zukunft stattfinden werden. Der Vorbote des neuen Festivals ist die Veranstaltungsreihe "Neuer Heimatfilm unterwegs", die erstmalig von 24. bis 26. April in Oberbayern über die Bühne gehen soll. Durch interkommunale Zusammenarbeit sei es möglich, an sechs Orten, darunter Altötting, Burghausen und Mühldorf, Filme über Heimat und Identität zu zeigen. Im Programm sind unter anderem das Drama "Ein verborgenes Leben" und der Kinder- und Jugendfilm "Zu weit weg". Geplant ist auch ein Rahmenprogramm, bei dem Regisseure und Schauspieler diskutieren.

Heimat bezieht sich nicht nur auf den Geburtsort. Man spricht auch von "Wahlheimaten", die sich Menschen schaffen, wie der Filmwissenschaftler Joachim Kurz weiß. Er kuratiert neben dem Vorspiel im April auch die Premiere der "Biennale Bavaria International" 2021 in der Inn-Salzach-Region. Das "Internationale Festival des Neuen Heimatfilms" soll Filmemachern eine Plattform in Bayern bieten, um das Thema vielseitig zu reflektieren. Es soll verbinden, Austausch und Toleranz fördern.

Neuer Heimatfilm Unterwegs, Fr., 24., bis So., 26. April, div. Orte in Oberbayern; Biennale Bavaria International, Premiere April 2021