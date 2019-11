Amerika im 19. Jahrhundert: große Herrenhäuser, Pferdekutschen, pompöse Hüte und Korsetts für die Damen. Hier in Amherst, Massachusetts, lebt Emily Dickinson, und das so ganz anders, als es gesellschaftliche Konventionen ihr diktieren. Sie ist intelligent und selbstbewusst, schreibt Gedichte - und liebt eine Frau: ihre attraktive Jugendfreundin Susan Gilbert. Hals über Kopf, stürmisch und leidenschaftlich. Um sich nahe sein zu können, heiratet Susan gar Emilys Bruder. Ein komisches und wildes Versteckspiel beginnt.

Für Katrin Gebhardt-Seele ist "Wild Nights With Emily" (USA 2018) von Madeleine Olnek einer der Höhepunkte im Programm der Frauenfilmreihe "Bimovie", die von Donnerstag, 7., bis Mittwoch, 13. November, im Neuen Maxim stattfindet. "Es ist mal ein Film über ein lesbisches Paar, in dem keine von beiden stirbt. Er zeigt: Man kann sein Leben auch in die Hand nehmen, wenn man anders lebt, als es die binäre Konstruktion Mann-Frau vorgibt." Patriarchale Strukturen aufdecken, Frauenrechte weltweit thematisieren und den weiblichen Blick auf die Leinwände bringen - seit 1991 sind das die Ziele des Festivals. Katrin Gebhardt-Seele ist von Anfang an mit dabei und ist voller Begeisterung für das, was sie da tut, auch nach 28 Jahren noch, das hört man ihr an. "Wir wollen den Mut der Frauen zeigen. Und Filme, die wir selbst auch gern sehen würden." Filme von Frauen, die von Frauenthemen erzählen und zwar jenseits stereotyper Geschlechtermuster. Vom Anspruch auf Würde und der Kritik an der Entwürdigung - einem Leitgedanken der Frauenbewegung, aus deren Idee heraus auch die Frauenfilmreihe entstand. Zu Beginn wurden alle Filme zweimal gezeigt: einmal für ein gemischtes und einmal für ein weibliches Publikum, um Räume zu schaffen, an denen explizit Frauen zusammenkommen und ihre Ideen weitertragen können.

Heute ist das anders, auch aufgrund einer viel breiter geführten Genderdebatte, die längst über eine binäre Geschlechterzuordnung hinausgeht. Trotzdem findet Katrin Gebhardt-Seele vor allem den Gedanken des Zusammenhalts und der Solidarisierung wichtig. Filme gemeinsam im Kino erleben, diskutieren - untereinander oder auch mit den Regisseurinnen. Zum Beispiel mit Christine Lamberty und Maria Baumeister, dem "Frauen-Lesben-Film-Collectif Las Otras". In ihrem Dokumentarfilm "Frauen bildet Banden - Eine Spurensuche zur Geschichte der Roten Zora" beleuchten die Filmemacherinnen die militante Frauengruppe der Siebziger- und Achtzigerjahre in Zeitzeugen- und Expertengesprächen.

Der Film ist am 9. und 10. November im Neuen Maxim zu sehen, und an beiden Terminen wird das "Frauen-Lesben-Collectif" für Diskussionen anwesend sein. Aber auch wenn das Thema Feminismus immer wieder eine große Rolle in den "Bimovie"-Filmen spielt, ist Katrin Gebhardt-Seele eines wichtig: "Wir sind so ein bunter Haufen. Wir wollen den Feminismus nicht wie ein Schild vor uns hertragen." Stattdessen soll gezeigt werden: "Auch Frauen machen schöne Sachen, spannende Sachen, kritische Sachen." Und das nun schon seit 28 Jahren. Dreimal legte sich die Frauenfilmreihe auf ein Rahmenthema fest, zum 25. Mal zeigt "Bimovie" nun ein bunt zusammengestelltes Programm. Zusätzlich gibt es von 22. bis 24. November in einer Retrospektive im Werkstattkino die Lieblingsfilme aus dem letzten Vierteljahrhundert zu sehen, unter anderem Jacqueline Audrys Klassiker "Olivia" (1951).

Einfach sei es nicht gewesen, an solche Filme zu kommen, erzählt Gebhardt-Seele. Doch die Mühen nimmt ihr Team gerne auf sich. Denn für sie steht fest: "Vorbei ist der Kampf der Frauen noch lange nicht."

Bimovie 25, Do., 7., bis Mi., 13. Nov., Neues Maxim, Landshuter Allee 33; Retrospektive 22. bis 24. Nov., Werkstattkino, Fraunhoferstraße 9, bimovie-frauenfilmfest.de