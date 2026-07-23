Das Kino als Kunstform steht unter Druck, aber es spannt noch einmal die Muskeln an. Eine Pilgerreise in die Münchner Maxvorstadt, zur Vorführung der „Odyssee“ auf analogem 70-Millimeter-Film.

Es wird vielleicht Lieder geben über jene, die sich aufgemacht haben. Aber nicht alle werden ihren Platz finden. In London, wohin gerade auch Kinofans vom europäischen Festland reisen, ist die 70-mm-Imax-Projektion der „Odyssee“ ausverkauft bis Ende September. In anderen Städten finden Vorstellungen um neun Uhr morgens statt. Oder um zwei Uhr nachts.