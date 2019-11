Wird der Sex besser, wenn das Verhältnis der Intimpartner zueinander genau definiert ist? Die Frage beschäftigt Mikaela Mullaney Straus aus New York in ihrem Song "Ain't Together". Pop kann auch für solche komplexeren Fragen des Erwachsenwerdens zuständig sein. "Do you think labels make it taste much better?", singt Straus - in etwa: Denkst du, dass sie noch besser schmeckt, wenn wir ein Etikett draufkleben auf das, was zwischen uns läuft? Pärchen? Affäre? Offene Beziehung?