Playlist von Charles III.:King of Pop

King of Pop

König Charles hat eine Playlist veröffentlicht. 17 Songs, einmal quer durchs Commonwealth. Und dazu Erinnerungen an Bob Marley und Tanzanfälle zu Diana Ross.

Von Jakob Biazza

Die größte Überraschung an der Playlist von Charles III., König von England, ist wohl das Medium. Nach allem, was man zu wissen glaubte, hat Großbritannien ja eine eigene, steuerfinanzierte öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt. Und wenn man sich jetzt richtig erinnert, hatte diese sogenannte BBC wenigstens einst so etwas wie Einfluss.