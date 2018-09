17. September 2018, 19:15 Uhr Kindertheater Vom Thron gestoßen

Gut 50 Jahre lang hat Heinz Redmann das Theater für Kinder geleitet. Nun hat es zwei neue Chefs - und Ärger hinter den Kulissen

Von Barbara Hordych

Vor drei Tagen hat Heinz Redmann von Bürgermeister Josef Schmid die Medaille "München leuchtet" erhalten. Für sein Lebenswerk, das 1967 gegründete Münchner Theater für Kinder, das Schmid wie Millionen anderer Münchner noch aus der Kindheit kennt und das er heute mit seinem eigenen Nachwuchs besucht, wie er bei der Ehrung erzählte. Doch als das Jugendstil-Gebäude an der Dachauer Straße in dieser Woche die neue Spielzeit eröffnete, war der 76-Jährige Direktor nicht mehr, wie in den 50 vergangenen Jahren, dabei, um ...