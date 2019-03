29. März 2019, 18:57 Uhr Kindertheater-Festival Großer Zuspruch für erste Schritte

Eine erfolgreiche Besucherbilanz verzeichnet das diesjährige "Kuckuck"-Theaterfestival für Anfänger an der Schauburg, im Stadtmuseum und in der "Elly": Insgesamt konnten 2303 kleine und große Zuschauer vom 20. bis 27. März in zehn Inszenierungen aus Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz 27 Theatervorstellungen erleben. Erstmalig gab es zwei Stücke für die Allerkleinsten: Mit "Ilmarinen" aus Frankreich und der Schauburg-Produktion "Lumi" waren Stücke für Kinder ab drei Monaten im Programm des Festivals vertreten.