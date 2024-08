Von Jakob Biazza

Wer erkennen will, wie beschämend die Lage von Kindern noch immer ist, muss – allerdings nur für den Anfang – in die etwas weitere Welt schauen. Ungefähr 333 Millionen Kinder, so schätzt das zumindest Unicef, leben derzeit in „extremer Armut“, also von weniger als 2,15 Dollar am Tag. Etwa eine Milliarde seien „multidimensionally poor“ – ihnen fehlt nahrhaftes Essen und sauberes Wasser.